https://tr.sputniknews.com/20210924/murat-ulkerden-fahis-fiyat-yaniti-milletin-akliyla-alay-etmeye-luzum-yok-1049211536.html

Murat Ülker'den 'fahiş fiyat' yanıtı: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok

Murat Ülker'den 'fahiş fiyat' yanıtı: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, fahiş fiyatlarla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Ülker, "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T12:30+0300

2021-09-24T12:30+0300

2021-09-24T12:31+0300

ekonomi

enflasyon

murat ülker

ekonomi

yıldız holding

market

fahiş fiyat

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Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Ülker CEO'su Mete Buyurgan gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre Türkiye'de büyük bir planlama sorunu olduğunu söyleyen Ülker, şunları kaydetti:"Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatları indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekiyoruz."

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enflasyon, murat ülker, ekonomi, yıldız holding, market, fahiş fiyat