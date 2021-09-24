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Murat Ülker'den 'fahiş fiyat' yanıtı: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok
Murat Ülker'den 'fahiş fiyat' yanıtı: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, fahiş fiyatlarla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Ülker, "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T12:30+0300
2021-09-24T12:31+0300
ekonomi
enflasyon
murat ülker
ekonomi
yıldız holding
market
fahiş fiyat
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Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Ülker CEO'su Mete Buyurgan gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre Türkiye'de büyük bir planlama sorunu olduğunu söyleyen Ülker, şunları kaydetti:"Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatları indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekiyoruz."
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enflasyon, murat ülker, ekonomi, yıldız holding, market, fahiş fiyat

Murat Ülker'den 'fahiş fiyat' yanıtı: Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok

12:30 24.09.2021 (güncellendi: 12:31 24.09.2021)
© AAMurat Ülker
Murat Ülker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, fahiş fiyatlarla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Ülker, "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı" dedi.
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Ülker CEO'su Mete Buyurgan gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre Türkiye'de büyük bir planlama sorunu olduğunu söyleyen Ülker, şunları kaydetti:
"Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı.
O dönem domates fiyatları indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekiyoruz."
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