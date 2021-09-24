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Pentagon, Kuzey Kutbu'nda yeni düzen kurmayı planlıyor
Pentagon, Kuzey Kutbu'nda yeni düzen kurmayı planlıyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), emekli Tümgeneral Randy Kee'nin Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik konularından sorumlu kıdemli danışman olarak görevlendirdiğini... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T16:43+0300
2021-09-24T16:43+0300
kuzey kutbu
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Kee, Kuzey Kutbu'nda kurallara dayanan yeni bir düzen kurmaya yönelik çalışmalar yürütecek. Kee, ABD ve tüm Kuzey Kutbu ülkelerine fayda sağlayacak, istikrarlı bu yeni düzenin kurulması için partner ülkelerle işbirliği yapacak. Kee'nin görevleri arasında ABD Savunma Bakanlığı'nın altıncı ve en yeni bölgesel merkezi olacak 'Ted Stevens Kuzey Kutbu Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin kurulması da yer alacak. Pentagon, bu yeni merkezin araştırma, işbirliği ve eğitim yardımıyla bölgesel ve küresel güvenlik sorunlarına çözüm arayacağının altını çizdi.
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kuzey kutbu, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Pentagon, Kuzey Kutbu'nda yeni düzen kurmayı planlıyor

16:43 24.09.2021
© REUTERS / ERIN SCOTTPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / ERIN SCOTT
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), emekli Tümgeneral Randy Kee'nin Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik konularından sorumlu kıdemli danışman olarak görevlendirdiğini duyurdu.
Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Kee, Kuzey Kutbu'nda kurallara dayanan yeni bir düzen kurmaya yönelik çalışmalar yürütecek.
Kee, ABD ve tüm Kuzey Kutbu ülkelerine fayda sağlayacak, istikrarlı bu yeni düzenin kurulması için partner ülkelerle işbirliği yapacak.
Kee'nin görevleri arasında ABD Savunma Bakanlığı'nın altıncı ve en yeni bölgesel merkezi olacak 'Ted Stevens Kuzey Kutbu Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin kurulması da yer alacak.
Pentagon, bu yeni merkezin araştırma, işbirliği ve eğitim yardımıyla bölgesel ve küresel güvenlik sorunlarına çözüm arayacağının altını çizdi.
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