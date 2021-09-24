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Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlenen Mary Cosby, kiliseyi tarikata çevirmekle suçlanıyor
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlenen Mary Cosby, kiliseyi tarikata çevirmekle suçlanıyor
The Real Housewives (Gerçek Ev Kadınları) isimli programın ünlü isimlerinden Mary Cosby hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Anneannesi vefat ettikten... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T15:38+0300
2021-09-24T16:19+0300
yaşam
reality show
abd
evlilik
dizi
magazin
dede
üvey baba
the real housewives (gerçek ev kadınları)
mary cosby
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ABD'de bir televizyon kanalında yayınlanan ve dijital platformlar sayesinde Türkiye'de de izleyici kitlesi bulunan The Real Housewives (Gerçek Ev Kadınları) isimli programın ünlü isimlerinden Mary Cosby, hakkındaki iddialarla gündemde.Ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşayan birtakım varlıklı kadınların günlük hayatlarına ve birbirleriyle olan ilişkilerine odaklanan bir reality şov. 5-6 yakın arkadaştan oluşan kadın grubu, birbirlerinin arkasından dedikodu yapıyor, küçük sebeplerden kavgalar çıkıyor, masalar devriliyor, bardaklar ve çatallar havalarda uçuyor.Programın popülaritesi arttıkça kadınların geçmişte işledikleri suçlar da son dönemde gündem olmaya başladı.Program sayesinde tanınmış birçok isim hakkında, kara para aklama, zimmete para geçirme gibi suçlardan soruşturmalar yürütülüyor. Ancak The Real Housewives Of Salt Lake City'nin bu yıl yayımlanacak sezonu daha önce görülmemiş olaylara sahne olacak. Programın ünlü isimlerinden Mary Cosby, büyükannesinin kilisesini bir tarikata dönüştürdüğüne dair suçlamalarla karşı karşıya kaldı.Birçok seyirci Cosby'le ilk tanıştığı andan itibaren kadına şüpheyle yaklaşıyor. Bunun sebebi de ünlü tasarımcıların elinden çıkmış giysileri ve tavırlarıyla dikkat çeken Mary Cosby'nin geçmişi.Cosby, 1997 yılında anneannesi Rosemary 'Mama' Redmon Cosby vefat ettikten kısa bir süre sonra üvey dedesi Piskopos Robert Cosby ile dünyaevine girdi. Böylece Mama Cosby'nin milyonlarca dolarlık serveti, birçok şirketi ve Faith Temple Pentekostal Kilisesi'ndeki yönetici pozisyonu torunu Mary'e miras kaldı.Cosby'nin kiliseyi bir tarikata çevirdiği yönündeki iddialar ilk kez birinci sezonun sonundaki yeniden buluşma bölümünde ortaya çıktı. Programın sunucusu Andy Cohen, Cosby'nin verdiği vaazların sosyal medyaya sızdırılmış ses kayıtlarını yayınladı. Kayıtlarda Mary Cosby, kilise cemaatinden yeterince doğum günü kartı alamamış olmaktan şikayet ediyor, dinleyicilerini fakir ve cimri olarak nitelendiriyordu.NTV'nin aktardığı habere göre Cosby, gösterişli hayat tarzını sürdürmek için kiliseden para aşırdığı iddiasının zalimlik olduğunu söyledi ve "Kilisemin bana bakıyor olması mümkün değil. Ben Tanrı'dan korkan bir kadınım. Asla böyle bir şey yapmam" diyerek kendini savundu.Daha sonra Entertainment Tonight programına konuyla ilgili açıklama yapan Mary Cosby, "Ulusal televizyona çıkıp, The Real Housewives'a katılıp bir de tarikat lideri olacak değilim" ifadelerini kullandı.Cosby "Hadi ama yapmayın... Ben kiliseme inanıyorum. Tarikat diye bir şey yok. Cemaatimin üyeleri bunların yalan suçlamalar olduğunu biliyor. Gülünç şeyler bunlar. Bunlar hep insanların kusur araması" dedi.Ancak Cosby'nin bu açıklamaları tartışmaları sona erdirmeye yetmedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımında, programın bir diğer tanınmış ismi Lisa Barlow, Salt Lake City'nin merhum topluluk lideri Cameron Williams ile görüşüyor. Williams görüntülerde, tereddütsüz bir biçimde, "Bu bir tarikat mı? Evet. Bu kadın kendine 'Tanrı' diyor mu? Evet" şeklinde konuşuyor.
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reality show, abd, evlilik, dizi, magazin, dede, üvey baba, the real housewives (gerçek ev kadınları), mary cosby

Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlenen Mary Cosby, kiliseyi tarikata çevirmekle suçlanıyor

15:38 24.09.2021 (güncellendi: 16:19 24.09.2021)
© Fotoğraf : Instagram/ Mary CosbyMary Cosby, anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi
Mary Cosby, anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Fotoğraf : Instagram/ Mary Cosby
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The Real Housewives (Gerçek Ev Kadınları) isimli programın ünlü isimlerinden Mary Cosby hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Anneannesi vefat ettikten sonra üvey dedesi Piskopos Robert Cosby ile evlenen Cosby hakkında konuşan biri, "O kadın bu dünyaya gelmiş en kötü ruhlu şey. Tahmin bile edemezsiniz" ifadelerini kullandı.
ABD'de bir televizyon kanalında yayınlanan ve dijital platformlar sayesinde Türkiye'de de izleyici kitlesi bulunan The Real Housewives (Gerçek Ev Kadınları) isimli programın ünlü isimlerinden Mary Cosby, hakkındaki iddialarla gündemde.
Ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşayan birtakım varlıklı kadınların günlük hayatlarına ve birbirleriyle olan ilişkilerine odaklanan bir reality şov. 5-6 yakın arkadaştan oluşan kadın grubu, birbirlerinin arkasından dedikodu yapıyor, küçük sebeplerden kavgalar çıkıyor, masalar devriliyor, bardaklar ve çatallar havalarda uçuyor.
Programın popülaritesi arttıkça kadınların geçmişte işledikleri suçlar da son dönemde gündem olmaya başladı.
Program sayesinde tanınmış birçok isim hakkında, kara para aklama, zimmete para geçirme gibi suçlardan soruşturmalar yürütülüyor.
Ancak The Real Housewives Of Salt Lake City'nin bu yıl yayımlanacak sezonu daha önce görülmemiş olaylara sahne olacak.
Programın ünlü isimlerinden Mary Cosby, büyükannesinin kilisesini bir tarikata dönüştürdüğüne dair suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Birçok seyirci Cosby'le ilk tanıştığı andan itibaren kadına şüpheyle yaklaşıyor. Bunun sebebi de ünlü tasarımcıların elinden çıkmış giysileri ve tavırlarıyla dikkat çeken Mary Cosby'nin geçmişi.
Cosby, 1997 yılında anneannesi Rosemary 'Mama' Redmon Cosby vefat ettikten kısa bir süre sonra üvey dedesi Piskopos Robert Cosby ile dünyaevine girdi. Böylece Mama Cosby'nin milyonlarca dolarlık serveti, birçok şirketi ve Faith Temple Pentekostal Kilisesi'ndeki yönetici pozisyonu torunu Mary'e miras kaldı.
Cosby'nin kiliseyi bir tarikata çevirdiği yönündeki iddialar ilk kez birinci sezonun sonundaki yeniden buluşma bölümünde ortaya çıktı.
Programın sunucusu Andy Cohen, Cosby'nin verdiği vaazların sosyal medyaya sızdırılmış ses kayıtlarını yayınladı. Kayıtlarda Mary Cosby, kilise cemaatinden yeterince doğum günü kartı alamamış olmaktan şikayet ediyor, dinleyicilerini fakir ve cimri olarak nitelendiriyordu.
NTV'nin aktardığı habere göre Cosby, gösterişli hayat tarzını sürdürmek için kiliseden para aşırdığı iddiasının zalimlik olduğunu söyledi ve "Kilisemin bana bakıyor olması mümkün değil. Ben Tanrı'dan korkan bir kadınım. Asla böyle bir şey yapmam" diyerek kendini savundu.
Daha sonra Entertainment Tonight programına konuyla ilgili açıklama yapan Mary Cosby, "Ulusal televizyona çıkıp, The Real Housewives'a katılıp bir de tarikat lideri olacak değilim" ifadelerini kullandı.
Cosby "Hadi ama yapmayın... Ben kiliseme inanıyorum. Tarikat diye bir şey yok. Cemaatimin üyeleri bunların yalan suçlamalar olduğunu biliyor. Gülünç şeyler bunlar. Bunlar hep insanların kusur araması" dedi.
Ancak Cosby'nin bu açıklamaları tartışmaları sona erdirmeye yetmedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımında, programın bir diğer tanınmış ismi Lisa Barlow, Salt Lake City'nin merhum topluluk lideri Cameron Williams ile görüşüyor.
Williams görüntülerde, tereddütsüz bir biçimde, "Bu bir tarikat mı? Evet. Bu kadın kendine 'Tanrı' diyor mu? Evet" şeklinde konuşuyor.
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