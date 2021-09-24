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Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlenen Mary Cosby, kiliseyi tarikata çevirmekle suçlanıyor
15:38 24.09.2021 (güncellendi: 16:19 24.09.2021)
© Fotoğraf : Instagram/ Mary CosbyMary Cosby, anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi
© Fotoğraf : Instagram/ Mary Cosby
The Real Housewives (Gerçek Ev Kadınları) isimli programın ünlü isimlerinden Mary Cosby hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Anneannesi vefat ettikten sonra üvey dedesi Piskopos Robert Cosby ile evlenen Cosby hakkında konuşan biri, "O kadın bu dünyaya gelmiş en kötü ruhlu şey. Tahmin bile edemezsiniz" ifadelerini kullandı.
ABD'de bir televizyon kanalında yayınlanan ve dijital platformlar sayesinde Türkiye'de de izleyici kitlesi bulunan The Real Housewives (Gerçek Ev Kadınları) isimli programın ünlü isimlerinden Mary Cosby, hakkındaki iddialarla gündemde.
There's been a lot of focus on Real Housewives Erika Jayne and Jen Shah—but not so much about RHOSLC's Mary Cosby (apart from that she married her step grandfather). I talked to six former church members who claim she is indeed running a cult. https://t.co/nJjY19q0TC— Cheyenne Roundtree (@cheyenneisround) September 16, 2021
Ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşayan birtakım varlıklı kadınların günlük hayatlarına ve birbirleriyle olan ilişkilerine odaklanan bir reality şov. 5-6 yakın arkadaştan oluşan kadın grubu, birbirlerinin arkasından dedikodu yapıyor, küçük sebeplerden kavgalar çıkıyor, masalar devriliyor, bardaklar ve çatallar havalarda uçuyor.
Programın popülaritesi arttıkça kadınların geçmişte işledikleri suçlar da son dönemde gündem olmaya başladı.
Program sayesinde tanınmış birçok isim hakkında, kara para aklama, zimmete para geçirme gibi suçlardan soruşturmalar yürütülüyor.
Mary Cosby Stan News & Updates pic.twitter.com/o9i9EuXcZo— Cauli Minogay (@CauliMinogay) September 23, 2021
Ancak The Real Housewives Of Salt Lake City'nin bu yıl yayımlanacak sezonu daha önce görülmemiş olaylara sahne olacak.
Programın ünlü isimlerinden Mary Cosby, büyükannesinin kilisesini bir tarikata dönüştürdüğüne dair suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Birçok seyirci Cosby'le ilk tanıştığı andan itibaren kadına şüpheyle yaklaşıyor. Bunun sebebi de ünlü tasarımcıların elinden çıkmış giysileri ve tavırlarıyla dikkat çeken Mary Cosby'nin geçmişi.
Cosby, 1997 yılında anneannesi Rosemary 'Mama' Redmon Cosby vefat ettikten kısa bir süre sonra üvey dedesi Piskopos Robert Cosby ile dünyaevine girdi. Böylece Mama Cosby'nin milyonlarca dolarlık serveti, birçok şirketi ve Faith Temple Pentekostal Kilisesi'ndeki yönetici pozisyonu torunu Mary'e miras kaldı.
Cosby'nin kiliseyi bir tarikata çevirdiği yönündeki iddialar ilk kez birinci sezonun sonundaki yeniden buluşma bölümünde ortaya çıktı.
Programın sunucusu Andy Cohen, Cosby'nin verdiği vaazların sosyal medyaya sızdırılmış ses kayıtlarını yayınladı. Kayıtlarda Mary Cosby, kilise cemaatinden yeterince doğum günü kartı alamamış olmaktan şikayet ediyor, dinleyicilerini fakir ve cimri olarak nitelendiriyordu.
Whitney Rose is claiming Mary Cosby is not speaking to her. Says she’s trying to speak to Mary about the things that she’s hearing but Mary wont give her the time. #RHOSLC ❄️ pic.twitter.com/TKFQ6beXCa— The Reality Rundown (@TheRealityTea) September 24, 2021
NTV'nin aktardığı habere göre Cosby, gösterişli hayat tarzını sürdürmek için kiliseden para aşırdığı iddiasının zalimlik olduğunu söyledi ve "Kilisemin bana bakıyor olması mümkün değil. Ben Tanrı'dan korkan bir kadınım. Asla böyle bir şey yapmam" diyerek kendini savundu.
Daha sonra Entertainment Tonight programına konuyla ilgili açıklama yapan Mary Cosby, "Ulusal televizyona çıkıp, The Real Housewives'a katılıp bir de tarikat lideri olacak değilim" ifadelerini kullandı.
Cosby "Hadi ama yapmayın... Ben kiliseme inanıyorum. Tarikat diye bir şey yok. Cemaatimin üyeleri bunların yalan suçlamalar olduğunu biliyor. Gülünç şeyler bunlar. Bunlar hep insanların kusur araması" dedi.
Ancak Cosby'nin bu açıklamaları tartışmaları sona erdirmeye yetmedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımında, programın bir diğer tanınmış ismi Lisa Barlow, Salt Lake City'nin merhum topluluk lideri Cameron Williams ile görüşüyor.
Williams görüntülerde, tereddütsüz bir biçimde, "Bu bir tarikat mı? Evet. Bu kadın kendine 'Tanrı' diyor mu? Evet" şeklinde konuşuyor.