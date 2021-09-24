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https://tr.sputniknews.com/20210924/rusyada-partilerin-parlamentonun-alt-kanadi-dumadaki-sandalye-dagilimi-belli-oldu-1049217359.html
Rusya'da partilerin parlamentonun alt kanadı Duma’daki sandalye dağılımı belli oldu
Rusya'da partilerin parlamentonun alt kanadı Duma’daki sandalye dağılımı belli oldu
Rusya’da geçen hafta düzenlenen seçimlerin sonucunda parlamentonun alt kanadı Duma’da oluşacak sandalye dağılımı belli oldu. Seçimlerden birinci parti olarak... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T15:07+0300
2021-09-24T15:07+0300
dünya
rusya
vladimir putin
duma
birleşik rusya partisi
seçim
sandalye
parlamento
meclis
parti
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 17-19 Eylül’de gerçekleşen parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, yeni yasama döneminde Duma’da yer alacak partilerin sandalye dağılımını şöyle sıraladı:Birleşik Rusya - 324Rusya Federasyonu Komünist Partisi - 57Adil Rusya - Hakikat İçin - 27Rusya Liberal Demoktrat Parti - 21Yeni İnsanlar - 13Bunun yanında, Büyüme Partisi, Anavatan, Kalk Platformu partilerininse yeni yasama döneminde Duma’da birer sandalyesi bulunacak. Bağımsız adaylarınsa Duma’da beş sandalyesi olacak.Sandığa gitme oranı yüksektiSeçim Komisyonu Başkanı Pamfilova ayrıca, oylamaya 56 milyon 484 bin 685 seçmenin katıldığını söyledi. Bu, sayı kayıtlı seçmenlerin yüzde 51.72’sine denk geliyor. Söz konusu oran, Rusya’ya göre yüksek bir sandığa gitme oranı.Sosyal mesafeyi sağlayabilmek için 3 güne yayıldıRusya’da Duma’da yer alacak vekillerin yanı sıra bazı yerel yönetici ve parlamento üyelerinin de belirlenmesi için düzenlenen oylama, pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle sosyal mesafeyi sağlayabilmek için oylama 3 güne yayıldı.5 yıl için seçildilerDuma üyeleri normalde 5 yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor. Duma'daki sandalyelerin yarısı parti listelerinden yarısı da oy çokluğuyla seçiliyor.Bu sırada bu seneki seçimlerde ülkenin Moskova, Kurskaya, Nijnegorodskaya, Yaroslavskaya, Murmanskaya, Rostovskaya ve Sivastopol bölgelerinde seçmenler oylarını sandığa gitmeden elektronik olarak kullanabildi.
https://tr.sputniknews.com/20210921/rusyada-tamamlanan-duma-secimleri-sonucunda-partilerin-yeni-koltuk-dagilimi-belli-oldu-1049118104.html
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rusya, vladimir putin, duma, birleşik rusya partisi, seçim, sandalye, parlamento, meclis, parti

Rusya'da partilerin parlamentonun alt kanadı Duma’daki sandalye dağılımı belli oldu

15:07 24.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Sputnik
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Rusya’da geçen hafta düzenlenen seçimlerin sonucunda parlamentonun alt kanadı Duma’da oluşacak sandalye dağılımı belli oldu. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan iktidar partisi birleşik rusya’nın, 450 üyeli Duma’da yeni dönemde 324 sandalyesi bulunacak.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 17-19 Eylül’de gerçekleşen parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, yeni yasama döneminde Duma’da yer alacak partilerin sandalye dağılımını şöyle sıraladı:
Birleşik Rusya - 324
Rusya Federasyonu Komünist Partisi - 57
Adil Rusya - Hakikat İçin - 27
Rusya Liberal Demoktrat Parti - 21
Yeni İnsanlar - 13
Bunun yanında, Büyüme Partisi, Anavatan, Kalk Platformu partilerininse yeni yasama döneminde Duma’da birer sandalyesi bulunacak. Bağımsız adaylarınsa Duma’da beş sandalyesi olacak.

Sandığa gitme oranı yüksekti

Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova ayrıca, oylamaya 56 milyon 484 bin 685 seçmenin katıldığını söyledi. Bu, sayı kayıtlı seçmenlerin yüzde 51.72’sine denk geliyor. Söz konusu oran, Rusya’ya göre yüksek bir sandığa gitme oranı.

Sosyal mesafeyi sağlayabilmek için 3 güne yayıldı

Rusya’da Duma’da yer alacak vekillerin yanı sıra bazı yerel yönetici ve parlamento üyelerinin de belirlenmesi için düzenlenen oylama, pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle sosyal mesafeyi sağlayabilmek için oylama 3 güne yayıldı.
Rusya, Duma seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
DÜNYA
Rusya’da tamamlanan Duma seçimleri sonucunda partilerin yeni koltuk dağılımı belli oldu
21 Eylül, 19:58

5 yıl için seçildiler

Duma üyeleri normalde 5 yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor. Duma'daki sandalyelerin yarısı parti listelerinden yarısı da oy çokluğuyla seçiliyor.
Bu sırada bu seneki seçimlerde ülkenin Moskova, Kurskaya, Nijnegorodskaya, Yaroslavskaya, Murmanskaya, Rostovskaya ve Sivastopol bölgelerinde seçmenler oylarını sandığa gitmeden elektronik olarak kullanabildi.
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