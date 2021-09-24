https://tr.sputniknews.com/20210924/talibanin-kidemli-infazcisi-uzuv-kesme-cezalari-guvenligi-saglamak-amaciyla-devam-edecek-1049215759.html
Taliban'ın kıdemli infazcısı: Uzuv kesme cezaları güvenliği sağlamak amacıyla devam edecek
Taliban'ın kıdemli infazcısı: Uzuv kesme cezaları güvenliği sağlamak amacıyla devam edecek
20 yıl sonra Afganistan'da yeniden yönetimi ele geçiren Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi, ülkede güvenliği sağlamak amacıyla uzuv kesme... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T14:45+0300
2021-09-24T14:45+0300
2021-09-24T14:45+0300
taliban kontrolünde afganistan
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islami terör
infaz
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Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edecek.Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini söyledi.Örgütün önceki yönetimi sırasında sözde Fazileti Yayma ve Kötülükleri Önleme Bakanlığı'nın başı olan Molla Nooruddin Turabi, Associated Press'e verdiği röportajda, Taliban'ın infazlarına yönelik tepkileri reddetti ve Afganistan'ın yeni yöneticilerine müdahaleye karşı ABD'yi uyardı.Turabi, Kabil'de yaptığı açıklamada, "Herkes stadyumdaki cezalar için bizi eleştirdi. Ancak yasalar ve cezaları hakkında hiçbir şey söylemedik. Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemeyecek. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız” ifadelerini kullandı."Uzuvların kesilmesi güvenlik için çok gerekli" diyen Turabi, bunun caydırıcı bir etkisi olduğunu söyledi. Kabinenin cezaları halka açık şekilde uygulayıp uygulamayacağını araştırdığını ve 'bir politika geliştireceğini' belirtti.Yeni Taliban hükümetine göre Turabi hapishanelerden sorumlu. Kıdemli Taliban yöneticisi, Birleşmiş Milletler yaptırım listesinde yer alan ve tamamı erkeklerden oluşan geçici kabine üyeleri de dahil olmak üzere birçok önemli Taliban lideri arasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210923/taliban-bazi-ulkelerle-ticari-iliskiler-gelistiriyoruz-yakinda-buyuk-projeler-baslatilabilir-1049199134.html
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taliban, afganistan, islam, kabil, islami terör, infaz, ceza, hırsızlık, molla, nooruddin turabi
Taliban'ın kıdemli infazcısı: Uzuv kesme cezaları güvenliği sağlamak amacıyla devam edecek
20 yıl sonra Afganistan'da yeniden yönetimi ele geçiren Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi, ülkede güvenliği sağlamak amacıyla uzuv kesme cezalarına devam edeceklerini açıkladı. Ancak Turabi, infazların bu sefer halkın gözü önünde yapılmayabileceğini belirtti.
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edecek.
Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini söyledi.
Örgütün önceki yönetimi sırasında sözde Fazileti Yayma ve Kötülükleri Önleme Bakanlığı'nın başı olan Molla Nooruddin Turabi, Associated Press'e verdiği röportajda, Taliban'ın infazlarına yönelik tepkileri reddetti ve Afganistan'ın yeni yöneticilerine müdahaleye karşı ABD'yi uyardı.
Turabi, Kabil'de yaptığı açıklamada, "Herkes stadyumdaki cezalar için bizi eleştirdi. Ancak yasalar ve cezaları hakkında hiçbir şey söylemedik. Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemeyecek. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız” ifadelerini kullandı.
"Uzuvların kesilmesi güvenlik için çok gerekli" diyen Turabi, bunun caydırıcı bir etkisi olduğunu söyledi. Kabinenin cezaları halka açık şekilde uygulayıp uygulamayacağını araştırdığını ve 'bir politika geliştireceğini' belirtti.
Yeni Taliban hükümetine göre Turabi hapishanelerden sorumlu. Kıdemli Taliban yöneticisi, Birleşmiş Milletler yaptırım listesinde yer alan ve tamamı erkeklerden oluşan geçici kabine üyeleri de dahil olmak üzere birçok önemli Taliban lideri arasında yer alıyor.