https://tr.sputniknews.com/20210923/taliban-bazi-ulkelerle-ticari-iliskiler-gelistiriyoruz-yakinda-buyuk-projeler-baslatilabilir-1049199134.html
Taliban: Bazı ülkelerle ticari ilişkiler geliştiriyoruz, yakında büyük projeler başlatılabilir
Taliban: Bazı ülkelerle ticari ilişkiler geliştiriyoruz, yakında büyük projeler başlatılabilir
Afganistan'ı ele geçiren Taliban örgütünün atadığı geçici Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, bazı ülkelerle ticari ilişkiler geliştirdiklerini ve yakında büyük... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T23:22+0300
2021-09-23T23:22+0300
2021-09-23T23:22+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
ticaret
proje
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Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban hükümetinin atadığı geçici Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, bir dizi ülkeyle ticari ilişkiler geliştirdiklerini söyledi.Ticaret Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında Muttaki, "İlişkilerimiz günden güne gelişiyor. Allah'ın izniyle bazı ülkelerle iyi ticari ilişkiler kuracağız ve bazı büyük projeler üzerinde çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.Taliban'ın amacının dış dünya ile temas kurmak olduğunu vurgulayan Muttaki, kendilerine karşı baskı uygulamanın doğru bir yaklaşım olmadığını da sözlerine ekledi.Öte yandan Muttaki, diğer ülkelerle ilişkiler kurma konusunda bir takım sorunların varlığını kabul ederek, bunları çözmeye istekli olduklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210923/taliban-gelecek-yil-yeni-anayasa-taslagi-hazirlamak-icin-komisyon-kurmayi-planliyor-1049193523.html
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afganistan, taliban, ticaret, proje
Taliban: Bazı ülkelerle ticari ilişkiler geliştiriyoruz, yakında büyük projeler başlatılabilir
Afganistan'ı ele geçiren Taliban örgütünün atadığı geçici Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, bazı ülkelerle ticari ilişkiler geliştirdiklerini ve yakında büyük çaplı projelerin başlatılabileceğini belirtti.
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban hükümetinin atadığı geçici Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, bir dizi ülkeyle ticari ilişkiler geliştirdiklerini söyledi.
Ticaret Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında Muttaki, "İlişkilerimiz günden güne gelişiyor. Allah'ın izniyle bazı ülkelerle iyi ticari ilişkiler kuracağız ve bazı büyük projeler üzerinde çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Taliban'ın amacının dış dünya ile temas kurmak olduğunu vurgulayan Muttaki, kendilerine karşı baskı uygulamanın doğru bir yaklaşım olmadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Muttaki, diğer ülkelerle ilişkiler kurma konusunda bir takım sorunların varlığını kabul ederek, bunları çözmeye istekli olduklarını ifade etti.