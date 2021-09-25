https://tr.sputniknews.com/20210925/abd-temsilciler-meclisi-ulku-ocaklarinin-teror-orgutu-olup-olmadiginin-arastirilmasina-onay-verdi-1049230657.html

ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının 'terör örgütü olup olmadığının' araştırılmasına onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının 'terör örgütü olup olmadığının' araştırılmasına onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T00:14+0300

2021-09-25T00:14+0300

2021-09-25T00:14+0300

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terör örgütü

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Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasının öngörüyor.Önceki gün Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesince kabul edilerek NDAA metnine eklenen madde, tasarının yasalaşmasının ardından 180 gün içinde Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Kongre'ye sunmasını talep ediyor. Bakanlığın raporunda, Ülkü Ocaklarının yabancı terör örgütü kriterlerini neden karşıladığı ya da karşılamadığını değerlendirmesi de bekleniyor.Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.

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