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ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının 'terör örgütü olup olmadığının' araştırılmasına onay verdi
ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının 'terör örgütü olup olmadığının' araştırılmasına onay verdi
ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T00:14+0300
2021-09-25T00:14+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
ülkü ocakları
terör örgütü
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Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasının öngörüyor.Önceki gün Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesince kabul edilerek NDAA metnine eklenen madde, tasarının yasalaşmasının ardından 180 gün içinde Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Kongre'ye sunmasını talep ediyor. Bakanlığın raporunda, Ülkü Ocaklarının yabancı terör örgütü kriterlerini neden karşıladığı ya da karşılamadığını değerlendirmesi de bekleniyor.Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.
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abd, abd temsilciler meclisi, ülkü ocakları, terör örgütü

ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının 'terör örgütü olup olmadığının' araştırılmasına onay verdi

00:14 25.09.2021
© REUTERS / TOM BRENNERABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
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ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etti.
Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasının öngörüyor.
Önceki gün Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesince kabul edilerek NDAA metnine eklenen madde, tasarının yasalaşmasının ardından 180 gün içinde Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Kongre'ye sunmasını talep ediyor. Bakanlığın raporunda, Ülkü Ocaklarının yabancı terör örgütü kriterlerini neden karşıladığı ya da karşılamadığını değerlendirmesi de bekleniyor.
Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.
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