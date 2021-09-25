https://tr.sputniknews.com/20210925/alevi-dernek-baskani-cemevi-acilisinda-diyaneti-elestirdi-isparta-belediye-baskani-mudahale-etti-1049242035.html

Alevi dernek başkanı cemevi açılışında Diyanet'i eleştirdi, Isparta Belediye Başkanı müdahale etti

Alevi dernek başkanı cemevi açılışında Diyanet'i eleştirdi, Isparta Belediye Başkanı müdahale etti

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan’ın Diyanet’i eleştiren konuşmasına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in müdahale... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T16:47+0300

2021-09-25T16:47+0300

2021-09-25T16:47+0300

türkiye

isparta

gani kaplan

pir sultan abdal kültür derneği

tepki

müdahale

şükrü başdeğirmen

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Isparta Cemevi’nin açılışı için yapılan törende PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan da bir konuşma yaptı.PİRHA (Pir Haber Ajansı’nın) haberine göre Kaplan, Alevilerin ibadethaneleri olan cemevinin yasal statüye kavuşturulmadan yapılacak hizmetlerin bir anlamı olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Açılışını gerçekleştirdiğimiz cemevinin yasalarda kabul görmediğini biliyoruz. Alevilerin ibadethanelerin yasal statüsünü kabul etmeden bizlere hizmet vermenin bir anlamı yok. Aleviler açısından bu zulümdür. Cemevleri kırmızı çizgidir diyen Diyanet de bizler için kırmızı çizgidir. Diyanet’in yaptığı hizmetten tek bir dinin tek bir mezhebi yararlanıyor. Laiklik toplumsal barışın güvencesidir. Bu ülkede Diyanet olduğu sürece laiklikten bahsedilemez."Kaplan’ın bu sözleri üzerine konuşması devam ederken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinden kalkarak Kaplan’a doğru yürüdü ve Diyanet’i eleştiren sözlerinden dolayı tepki gösterdi.Kaplan’ın siyaset yapamayacağını iddia ederek, bölücülükle suçlayan Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alevilerin ve cemevlerinin yanında olduğunu, söz konusu cemevini de kendisinin yaptırdığını söyledi.Sakin olması yönündeki telkinlere karşın tepkisini sürdüren Başdeğirmen, Kaplan’ın kürsüden indirilmeden programa devam edilmeyeceğini söyledi.Sanatçılar ve konuşmacılardan tepkiYaşanan olay üzerine Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat ve Başdeğirmen’e tepki olarak söz almadı ve durumu protesto etti.Belediye Başkanı Başdeğirmen’n birlik beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında ise şehir dışından gelen bazı Alevi kurum temsilcilerinin alanı terk ettiği belirtildi.Etkinlik kapsamında akşam konser verecek olan Alevi sanatçılar Tolga Sağ ve Muharrem Temiz yaşananların ardından tepki olarak sahneye çıkmama kararı aldı.

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isparta, gani kaplan, pir sultan abdal kültür derneği, tepki, müdahale, şükrü başdeğirmen