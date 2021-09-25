https://tr.sputniknews.com/20210925/arka-sokaklardaki-asi-mesaji-sosyal-medyada-gundem-oldu-1049235319.html

Arka Sokaklar'daki aşı mesajı, sosyal medyada gündem oldu

Arka Sokaklar'daki aşı mesajı, sosyal medyada gündem oldu

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Rıza Baba' karakterinin kullandığı "Aşı olmayanlarla tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz"... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T09:34+0300

2021-09-25T09:34+0300

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde bu konuya dair sosyal mesaj verilmek istendi.Dizide 'Rıza Baba' karakteri tarafından kullanılan "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz" ifadesi sosyal medyada gündem oldu.'Kanal D boykot' ve 'Arka Sokaklar' tabelaları, uzun süre Trend Topic (TT) listesinin üst sıralarında yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210902/saglik-bakani-aktif-vakalarin-yuzde-81i-tam-asili-olmayan-kisilerdir-1048559414.html

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kanal d, dizi, arka sokaklar, twitter