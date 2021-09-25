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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210925/arnavutluk-basbakani-rama-900-afgan-siginmaciyi-kabul-ettik-ilave-fona-ihtiyacimiz-yok-1049233610.html
Arnavutluk Başbakanı Rama: 900 Afgan sığınmacıyı kabul ettik, ilave fona ihtiyacımız yok
Arnavutluk Başbakanı Rama: 900 Afgan sığınmacıyı kabul ettik, ilave fona ihtiyacımız yok
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, halihazırda Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen 900 sığınmacıyı kabul ettiklerini, bunun için ilave fon talep... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T03:08+0300
2021-09-25T03:08+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
arnavutluk
edi rama
sığınmacı
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afganistan'ın Taliban örgütünün kontrolüne girmesinin ardından Avrupa'nın karşılaştığı yeni göç dalgasına ilişkin açıklamada bulunarak, Tiran'ın konuya ilişkin sunacağı destek konusunda bilgi verdi.76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında Sputnik'e demeç veren Rama, Afgan sığınmacılardan bir kısmını halihazırda kabul ettiklerini ve ülkede 4 bin kişiyi barındırabileceklerini söyledi."Şimdilik 800 ila 900 civarında ve diğerleri de geliyor" diye konuşan Rama, diğer sığınmacıların, Kabil'den tahliyelerinin mümkün olması durumda ülkeye geleceklerini dile getirdi.Rama, Tiran'ın, bu konuda ilave fon ya da yardıma ihtiyacı olup olmadığı yönündeki soruya 'hayır' yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210924/macaristan-disisleri-afganistandan-gelen-hicbir-siginmaciyi-kabul-etmeyecegiz-1049201963.html
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afganistan, arnavutluk, edi rama, sığınmacı

Arnavutluk Başbakanı Rama: 900 Afgan sığınmacıyı kabul ettik, ilave fona ihtiyacımız yok

03:08 25.09.2021
© AFP 2021 / Kenzo TribouillardEdi Rama
Edi Rama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, halihazırda Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen 900 sığınmacıyı kabul ettiklerini, bunun için ilave fon talep etmediklerini belirtti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afganistan'ın Taliban örgütünün kontrolüne girmesinin ardından Avrupa'nın karşılaştığı yeni göç dalgasına ilişkin açıklamada bulunarak, Tiran'ın konuya ilişkin sunacağı destek konusunda bilgi verdi.
76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında Sputnik'e demeç veren Rama, Afgan sığınmacılardan bir kısmını halihazırda kabul ettiklerini ve ülkede 4 bin kişiyi barındırabileceklerini söyledi.
"Şimdilik 800 ila 900 civarında ve diğerleri de geliyor" diye konuşan Rama, diğer sığınmacıların, Kabil'den tahliyelerinin mümkün olması durumda ülkeye geleceklerini dile getirdi.
Rama, Tiran'ın, bu konuda ilave fon ya da yardıma ihtiyacı olup olmadığı yönündeki soruya 'hayır' yanıtını verdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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Macaristan Dışişleri Bakanı: Afganistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğiz
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