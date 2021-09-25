https://tr.sputniknews.com/20210925/arnavutluk-basbakani-rama-900-afgan-siginmaciyi-kabul-ettik-ilave-fona-ihtiyacimiz-yok-1049233610.html

Arnavutluk Başbakanı Rama: 900 Afgan sığınmacıyı kabul ettik, ilave fona ihtiyacımız yok

Arnavutluk Başbakanı Rama: 900 Afgan sığınmacıyı kabul ettik, ilave fona ihtiyacımız yok

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, halihazırda Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen 900 sığınmacıyı kabul ettiklerini, bunun için ilave fon talep... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T03:08+0300

2021-09-25T03:08+0300

2021-09-25T03:08+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

arnavutluk

edi rama

sığınmacı

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afganistan'ın Taliban örgütünün kontrolüne girmesinin ardından Avrupa'nın karşılaştığı yeni göç dalgasına ilişkin açıklamada bulunarak, Tiran'ın konuya ilişkin sunacağı destek konusunda bilgi verdi.76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında Sputnik'e demeç veren Rama, Afgan sığınmacılardan bir kısmını halihazırda kabul ettiklerini ve ülkede 4 bin kişiyi barındırabileceklerini söyledi."Şimdilik 800 ila 900 civarında ve diğerleri de geliyor" diye konuşan Rama, diğer sığınmacıların, Kabil'den tahliyelerinin mümkün olması durumda ülkeye geleceklerini dile getirdi.Rama, Tiran'ın, bu konuda ilave fon ya da yardıma ihtiyacı olup olmadığı yönündeki soruya 'hayır' yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210924/macaristan-disisleri-afganistandan-gelen-hicbir-siginmaciyi-kabul-etmeyecegiz-1049201963.html

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afganistan, arnavutluk, edi rama, sığınmacı