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Erdoğan: Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz
Erdoğan: Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz" dedi. Gençlere bazı nasihatlerde bulunan Erdoğan... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T15:07+0300
2021-09-25T15:59+0300
recep tayyip erdoğan
gençler
teknofest
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Burada gençlere seslenen Erdoğan, "İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençlerini yeni dünyanın en yetkin insanları haline getireceğiz" dedi.Erdoğan, muhalefet partilerine de eleştiriler yöneltti. "Sevgili gençler, aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünde gören, okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:"Bunlar ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar."Gençlere "Yapamazsınız, başaramazsınız diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin" şeklinde nasihatlerde bulunan Erdoğan, "Sizler bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizleri seviyoruz" diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine, bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST, sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Gençlerimiz her sene TEKNOFEST yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. 'Burada sergilenen her proje, okuluyla, öğretmeniyle, ailesiyle, takım çalışmasının ürünüdür'- Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan endüstriyel robotlara kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus, ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmasıdır. Burada sergilenen her proje, okuluyla, öğretmeniyle, ailesiyle, takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin özellikle yanısıra, ülkemizin birikimi, zengin potansiyeli de var.'Varsın birileri gençleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın'- Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduğunu biliyoruz. Bugün burada dünyanın seyrini değştirecek olan uzay yolcularını, mucitleri, pilotları, evet karşımda fizikçileri görüyorum.- Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne-babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz 'Hamdolsun' diyorum. Sevgili gençler, TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir. TEKNOFEST, yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların, özellikle kendisine hitap eden eşsiz bir ziyareti vardır. Türk yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, GÖKBEY, BAYRAKTAR TB2 gibi gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Bu sene gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı; AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. 'Artık, zaman yakın, TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak'- Ayrıca bir diğer atılımımız olan Türkiye'nin otomobili TOGG, yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl? Yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopterlerle, uçaklarla, İHA'larla, otomobiliyle gurur duydunuz mu? Elhamdülillah. Artık, zaman yakın. TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak. ATAK helikopterlerimizi yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. - Hatırlayın beş yıl önceki hain girişiminde havalanan uçaklar, ülkemizi yıkmak, birliğimizi bozmak, sözümona bizi korkutmak için bu alanın üzerinde uçuyordu. 'Gençler artık bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor'- Eskiden okulda öğrenilen matematik, fizik, kimya biyoloji gibi dersler gerçek hayatta ne işimize yarayacak denilirdi. Gençler artık bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor. Burada gençler okulda öğrendikleri matematiği, fiziği, kimyayı kullanarak roketler tasarlıyor, İHA'ları uçuyor. Milli teknoloji hamlesi ışığında ülkemizin teknolojik kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için çaba harcıyorlar. - Sevgili gençler, aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünde gören, okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar. 'Sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz'Sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak bunlara rağmen başardığımızı da biliyorsunuz. Yapamazsınız, başaramazsınız diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin. Sizler bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizleri seviyoruz.
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recep tayyip erdoğan, gençler, teknofest

Erdoğan: Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz

15:07 25.09.2021 (güncellendi: 15:59 25.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz" dedi. Gençlere bazı nasihatlerde bulunan Erdoğan, "Sizler bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizleri seviyoruz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Burada gençlere seslenen Erdoğan, "İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençlerini yeni dünyanın en yetkin insanları haline getireceğiz" dedi.
Erdoğan, muhalefet partilerine de eleştiriler yöneltti. "Sevgili gençler, aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünde gören, okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bunlar ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar."
Gençlere "Yapamazsınız, başaramazsınız diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin" şeklinde nasihatlerde bulunan Erdoğan, "Sizler bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizleri seviyoruz" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine, bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST, sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Gençlerimiz her sene TEKNOFEST yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor.

'Burada sergilenen her proje, okuluyla, öğretmeniyle, ailesiyle, takım çalışmasının ürünüdür'

- Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan endüstriyel robotlara kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus, ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmasıdır. Burada sergilenen her proje, okuluyla, öğretmeniyle, ailesiyle, takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin özellikle yanısıra, ülkemizin birikimi, zengin potansiyeli de var.

'Varsın birileri gençleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın'

- Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduğunu biliyoruz. Bugün burada dünyanın seyrini değştirecek olan uzay yolcularını, mucitleri, pilotları, evet karşımda fizikçileri görüyorum.
- Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne-babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz 'Hamdolsun' diyorum. Sevgili gençler, TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir. TEKNOFEST, yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların, özellikle kendisine hitap eden eşsiz bir ziyareti vardır. Türk yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, GÖKBEY, BAYRAKTAR TB2 gibi gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Bu sene gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı; AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi.

'Artık, zaman yakın, TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak'

- Ayrıca bir diğer atılımımız olan Türkiye'nin otomobili TOGG, yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl? Yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopterlerle, uçaklarla, İHA'larla, otomobiliyle gurur duydunuz mu? Elhamdülillah. Artık, zaman yakın. TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak. ATAK helikopterlerimizi yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık.
- Hatırlayın beş yıl önceki hain girişiminde havalanan uçaklar, ülkemizi yıkmak, birliğimizi bozmak, sözümona bizi korkutmak için bu alanın üzerinde uçuyordu.

'Gençler artık bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor'

- Eskiden okulda öğrenilen matematik, fizik, kimya biyoloji gibi dersler gerçek hayatta ne işimize yarayacak denilirdi. Gençler artık bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor. Burada gençler okulda öğrendikleri matematiği, fiziği, kimyayı kullanarak roketler tasarlıyor, İHA'ları uçuyor. Milli teknoloji hamlesi ışığında ülkemizin teknolojik kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için çaba harcıyorlar.
- Sevgili gençler, aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünde gören, okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar.

'Sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz'

Sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak bunlara rağmen başardığımızı da biliyorsunuz. Yapamazsınız, başaramazsınız diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin. Sizler bizim en kıymetli varlığımız, bu ülkenin en büyük hazinesisiniz. Biz sizleri seviyoruz.
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