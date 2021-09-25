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https://tr.sputniknews.com/20210925/irmak-arici-tukurdugum-icin-pismanim-bana-seni-yerlerde-suruklerim-deyince-cileden-ciktim-1049238291.html
Irmak Arıcı: Tükürdüğüm için pişmanım, bana ‘Seni yerlerde sürüklerim’ deyince çileden çıktım
Irmak Arıcı: Tükürdüğüm için pişmanım, bana ‘Seni yerlerde sürüklerim’ deyince çileden çıktım
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı bir kişinin yüzüne tükürmesi nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Bahsi geçen kişinin kendilerini trafikte... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T13:10+0300
2021-09-25T13:10+0300
türkiye
trafik
kadın
tartışma
pişman
tükürmek
irmak arıcı
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Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmesi tepki çeken şarkıcı Irmak Arıcı, eleştirilere yanıt verdi. Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’in sorularını yanıtlayan Arıcı, trafikte yaşadığı anları şöyle anlattı:"O gün kuzenimle beraber trafikte seyir halindeydik. Bir araba bizi arkadan sıkıştırdı. Korna çalıyor, tehdit ediyor, hakaret yağdırıyor... Yetmez gibi arabadan indi, sözlü ve fiziksel tacizine devam etti. Kuzenimin korktuğunu görünce, trafik de hayli sıkışınca çok kızdım ve arabasına doğru ilerledim. Olanlar oldu. Bunu trafikte her gün mobbing’e uğrayan kadınlar için tükürdüm. Adamın hakaretleri o kadar arttı ki ne yazık ki kamuoyunu çok rahatsız edici o görüntüler yaşandı.”'Kabul ediyorum, orada çok çirkin görüntülere mahal verildi'Bir kez daha yaptığı davranıştan dolayı özür dileyen Arıcı, “Kadın olduğumuz için bizi trafikte sıkıştırdı. Zaten günümüzde kadınların en büyük sıkıntısı bu. Ne yazık ki bu toplum kadınların araba kullanmasını hazmedemedi. Kabul ediyorum, orada çok çirkin görüntülere mahal verildi ama bana ‘Seni yerlerde sürüklerim’ deyince çileden çıktım” dedi.Arıcı, Cimin'in "Keşke yüzüne tükürmek yerine polis çağırsaydın" şeklindeki ifadesi üzerine "Keşke! Zaten bunu konuşurken bile yüzüm kızarıyor. Bunu nasıl yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Haklıyken haksız gibi göründüm. Bu olayla ilgili savunabileceğim bir şey yok. Sadece karşımdaki insan çok hadsiz ve saygısızdı, ona haddini bildirecek kişi keşke ben olmasaydım. Çok üzgün ve pişmanım. Düşmez kalkmaz bir Allah, önemli olan düştüğün yerden kalkabilmek ve ders almak" diye konuştu.“Üzerime yürüdü ve arabamı salladı”Arıcı devamında, “Keşke MOBESE kameralarından neler olduğuna baksalar. Ben gündemi daha fazla rahatsız etmemek için karşı tarafa dava bile açmadım. Ne yazık ki orada taciz, hakaret ne ararsanız var! Aşırı tahrik etti ve kendisi zaten videoyu yarıda kesiyor. Alıyor o görüntülerle ana haberlere kadar çıkıyor. Madem o kadar üzgündü, bana kibarca söyleseydi ama üzerime yürüdü ve arabamı salladı” diye konuştu.
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trafik, kadın, tartışma, pişman, tükürmek, irmak arıcı

Irmak Arıcı: Tükürdüğüm için pişmanım, bana ‘Seni yerlerde sürüklerim’ deyince çileden çıktım

13:10 25.09.2021
© Fotoğraf : InstagramIrmak Arıcı
Irmak Arıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı bir kişinin yüzüne tükürmesi nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Bahsi geçen kişinin kendilerini trafikte sıkıştırdığını belirten Arıcı, "Kabul ediyorum, orada çok çirkin görüntülere mahal verildi ama bana ‘Seni yerlerde sürüklerim’ deyince çileden çıktım" ifadesini kullandı.
Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmesi tepki çeken şarkıcı Irmak Arıcı, eleştirilere yanıt verdi. Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’in sorularını yanıtlayan Arıcı, trafikte yaşadığı anları şöyle anlattı:
"O gün kuzenimle beraber trafikte seyir halindeydik. Bir araba bizi arkadan sıkıştırdı. Korna çalıyor, tehdit ediyor, hakaret yağdırıyor... Yetmez gibi arabadan indi, sözlü ve fiziksel tacizine devam etti. Kuzenimin korktuğunu görünce, trafik de hayli sıkışınca çok kızdım ve arabasına doğru ilerledim. Olanlar oldu. Bunu trafikte her gün mobbing’e uğrayan kadınlar için tükürdüm. Adamın hakaretleri o kadar arttı ki ne yazık ki kamuoyunu çok rahatsız edici o görüntüler yaşandı.”

'Kabul ediyorum, orada çok çirkin görüntülere mahal verildi'

Bir kez daha yaptığı davranıştan dolayı özür dileyen Arıcı, “Kadın olduğumuz için bizi trafikte sıkıştırdı. Zaten günümüzde kadınların en büyük sıkıntısı bu. Ne yazık ki bu toplum kadınların araba kullanmasını hazmedemedi. Kabul ediyorum, orada çok çirkin görüntülere mahal verildi ama bana ‘Seni yerlerde sürüklerim’ deyince çileden çıktım” dedi.
Arıcı, Cimin'in "Keşke yüzüne tükürmek yerine polis çağırsaydın" şeklindeki ifadesi üzerine "Keşke! Zaten bunu konuşurken bile yüzüm kızarıyor. Bunu nasıl yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Haklıyken haksız gibi göründüm. Bu olayla ilgili savunabileceğim bir şey yok. Sadece karşımdaki insan çok hadsiz ve saygısızdı, ona haddini bildirecek kişi keşke ben olmasaydım. Çok üzgün ve pişmanım. Düşmez kalkmaz bir Allah, önemli olan düştüğün yerden kalkabilmek ve ders almak" diye konuştu.

“Üzerime yürüdü ve arabamı salladı”

Arıcı devamında, “Keşke MOBESE kameralarından neler olduğuna baksalar. Ben gündemi daha fazla rahatsız etmemek için karşı tarafa dava bile açmadım. Ne yazık ki orada taciz, hakaret ne ararsanız var! Aşırı tahrik etti ve kendisi zaten videoyu yarıda kesiyor. Alıyor o görüntülerle ana haberlere kadar çıkıyor. Madem o kadar üzgündü, bana kibarca söyleseydi ama üzerime yürüdü ve arabamı salladı” diye konuştu.
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