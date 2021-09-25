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İstanbul'da 2.5 milyon TL'lik 'cinsel gücü artırıcı macun' yakalandı
İstanbul'da 2.5 milyon TL'lik 'cinsel gücü artırıcı macun' yakalandı
İstanbul Büyükçekmece’de TIR garajında piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen ve yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 60 bin 912 adet... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T16:29+0300
2021-09-25T16:29+0300
türkiye
operasyon
kuvvet macunu
kaçakçılık
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece’de bulunan TIR garajında operasyon düzenledi.Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 2 milyon 500 bin lira değerinde 3 palet halinde toplam 60 bin 912 adet cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirildi.Baskın anları kameralara yansırken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210922/kiralik-evi-kacak-sigara-imalathanesine-cevirmis-1049154112.html
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operasyon, kuvvet macunu, kaçakçılık

İstanbul'da 2.5 milyon TL'lik 'cinsel gücü artırıcı macun' yakalandı

16:29 25.09.2021
© DHAİstanbul'da 2.5 milyon TL'lik 'cinsel gücü artırıcı macun' yakalandı
İstanbul'da 2.5 milyon TL'lik 'cinsel gücü artırıcı macun' yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© DHA
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İstanbul Büyükçekmece’de TIR garajında piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen ve yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 60 bin 912 adet cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece’de bulunan TIR garajında operasyon düzenledi.
Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 2 milyon 500 bin lira değerinde 3 palet halinde toplam 60 bin 912 adet cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirildi.
Baskın anları kameralara yansırken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Kiralık evi kaçak sigara imalathanesine çevirmiş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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Kiralık evi kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs gözaltına alındı
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