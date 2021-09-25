https://tr.sputniknews.com/20210925/istanbulda-25-milyon-tllik-cinsel-gucu-artirici-macun-yakalandi-1049241801.html

İstanbul'da 2.5 milyon TL'lik 'cinsel gücü artırıcı macun' yakalandı

İstanbul'da 2.5 milyon TL'lik 'cinsel gücü artırıcı macun' yakalandı

İstanbul Büyükçekmece’de TIR garajında piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen ve yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 60 bin 912 adet... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T16:29+0300

2021-09-25T16:29+0300

2021-09-25T16:29+0300

türkiye

operasyon

kuvvet macunu

kaçakçılık

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece’de bulunan TIR garajında operasyon düzenledi.Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 2 milyon 500 bin lira değerinde 3 palet halinde toplam 60 bin 912 adet cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirildi.Baskın anları kameralara yansırken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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operasyon, kuvvet macunu, kaçakçılık