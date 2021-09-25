İstanbul'da bir kadın, ‘Oğluyla kavga ettiği’ gerekçesiyle yakaladığı çocuğu dakikalarca ağlattı

İstanbul Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu göz yaşları içinde bıraktı. Kadın, kendi yaptığı zorbalığı cep telefonuyla kaydetti.Videoda, mağdur çocuğun kadının zorbalığı karşısında 'afedersiniz’ dediği duyuluyor.
Başakşehir'de ‘oğluyla kavga ettiği’ gerekçesiyle yakaladığı çocuğu dakikalarca ağlatan kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İstanbul Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu göz yaşları içinde bıraktı. Kadın, kendi yaptığı zorbalığı cep telefonuyla kaydetti.
Videoda, mağdur çocuğun kadının zorbalığı karşısında 'afedersiniz’ dediği duyuluyor.