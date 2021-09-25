https://tr.sputniknews.com/20210925/istanbulda-bir-kadin-ogluyla-kavga-ettigi-gerekcesiyle-yakaladigi-cocugu-dakikalarca-aglatti-1049242781.html

İstanbul'da bir kadın, ‘Oğluyla kavga ettiği’ gerekçesiyle yakaladığı çocuğu dakikalarca ağlattı

İstanbul'da bir kadın, ‘Oğluyla kavga ettiği’ gerekçesiyle yakaladığı çocuğu dakikalarca ağlattı

Başakşehir'de ‘oğluyla kavga ettiği’ gerekçesiyle yakaladığı çocuğu dakikalarca ağlatan kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T17:05+0300

2021-09-25T17:05+0300

2021-09-25T17:05+0300

yaşam

istanbul

başakşehir

çocuğa şiddet

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İstanbul Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu göz yaşları içinde bıraktı. Kadın, kendi yaptığı zorbalığı cep telefonuyla kaydetti.Videoda, mağdur çocuğun kadının zorbalığı karşısında 'afedersiniz’ dediği duyuluyor.

istanbul

başakşehir

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, başakşehir, çocuğa şiddet