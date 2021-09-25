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https://tr.sputniknews.com/20210925/mario-balotelliden-sergen-yalcin-aciklamasi-bana-beyni-yok-dedigi-videoyu-mactan-once-gordum-1049237848.html
Mario Balotelli'den Sergen Yalçın açıklaması: Bana 'Beyni yok' dediği videoyu maçtan önce gördüm
Mario Balotelli'den Sergen Yalçın açıklaması: Bana 'Beyni yok' dediği videoyu maçtan önce gördüm
Beşiktaş - Adana Demirspor maçında gol attıktan sonra siyah beyazlı takımın yedek kulübesine giderek teknik direktör Sergen Yalçın'a hareket yapan Mario... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T12:36+0300
2021-09-25T12:36+0300
spor
mario balotelli
sergen yalçın
beşiktaş
adana demirspor
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Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Beyni yok" ifadesini kullandığı videoyu Beşiktaş maçından önce soyunma odasında izlediğini anlattı.TV100'e konuşan İtalyan futbolcu, videoyu kendisine izleten takım arkadaşının ismini ise vermedi."Türkiye’ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. Benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok" ifadesini kullanan Balotelli, şöyle devam etti:"Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş’ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım.'Hocama 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var' dedim'Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce, ismini vermek istemediğim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın’ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, ‘Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim’ dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum."
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mario balotelli, sergen yalçın, beşiktaş, adana demirspor

Mario Balotelli'den Sergen Yalçın açıklaması: Bana 'Beyni yok' dediği videoyu maçtan önce gördüm

12:36 25.09.2021
© AAMario Balotelli
Mario Balotelli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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Beşiktaş - Adana Demirspor maçında gol attıktan sonra siyah beyazlı takımın yedek kulübesine giderek teknik direktör Sergen Yalçın'a hareket yapan Mario Balotelli, "Bana 'Beyni yok' dediği videoyu maçtan önce izledim. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı" dedi.
Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Beyni yok" ifadesini kullandığı videoyu Beşiktaş maçından önce soyunma odasında izlediğini anlattı.
TV100'e konuşan İtalyan futbolcu, videoyu kendisine izleten takım arkadaşının ismini ise vermedi.
"Türkiye’ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. Benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok" ifadesini kullanan Balotelli, şöyle devam etti:
"Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş’ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım.

'Hocama 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var' dedim'

Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce, ismini vermek istemediğim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın’ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, ‘Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim’ dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum."
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