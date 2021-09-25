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Norveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı
Norveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T21:28+0300
2021-09-25T21:28+0300
koronavirüs
norveç
kısıtlama
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Enstitüden yapılan açıklamada, 562 gündür uygulanan sert önlemlerin bugün yerel saatle 16.00'da (TSK 17.00'de) sona erdiği belirtildi.Açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83.8'e ulaştığı bildirildi.Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Norveç'te Kovid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.Bukholm, "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor" ifadelerini kullandı.Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı da 186 bin 035'e yükseldi.Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka, 10 Eylül'de ilk Kovid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.
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norveç, kısıtlama, vaka, koronavirüs, kovid-19

Norveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı

21:28 25.09.2021
© REUTERS / Ints KalninsNorveç - Oslo
Norveç - Oslo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
Enstitüden yapılan açıklamada, 562 gündür uygulanan sert önlemlerin bugün yerel saatle 16.00'da (TSK 17.00'de) sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83.8'e ulaştığı bildirildi.
Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Norveç'te Kovid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.
Bukholm, "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor" ifadelerini kullandı.
Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı da 186 bin 035'e yükseldi.
Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka, 10 Eylül'de ilk Kovid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.
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