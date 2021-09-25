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Orhan Miroğlu: Kürt sorununu çözmek adına HDP ile Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz
Orhan Miroğlu: Kürt sorununu çözmek adına HDP ile Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz
AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası gündeme gelen 'Kürt sorunu' tartışmalarını değerlendirdi. Miroğlu... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T13:21+0300
2021-09-25T13:21+0300
politika
ak parti
chp
tbmm
orhan miroğlu
kürt sorunu
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, Kürt nüfusu olan ülkelerde çözümden ne anlaşıldığına bağlı olarak 'Kürt sorunu' denilen kavramın çok farklı anlam ve muhtevalarda kullanıldığını söyledi.BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre bu kavramı, çok farklı anlamlar yüklenen devrim kavramıyla karşılaştıran Miroğlu, AK Parti'nin Türkiye şartlarında Kürt vatandaşların yaşadığı sorunları demokrasi ve sivilleşme olarak anladığını, bu konuda reformlar yaptığını, bu reformlara çeşitli alanlarda hala ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda çözümün adresinin kendileri olduğunu söylediğini belirten Miroğlu, son açıklamanın tamamının verilmediği için tam olarak anlaşılmadığını savundu. Miroğlu şöyle devam etti:"Özetle görülebileceği gibi, 'Kürt sorunu' siyasi ve demokratik hakların kullanılması, siyasi temsil ve eşitlenme olarak anlaşıldığında başka şey, ama bir statü sorunu olarak anlaşıldığında başka şeyler söylersiniz."'Bugünün şartlarında eskimiş bir kavram'Orhan Miroğlu, CHP'nin 'kötü bir siyasi miras olarak bıraktığı ret ve inkar politikalarına' Erdoğan'ın son verdiğini, siyasi riskler pahasına çözüm için bir çok reforma imza attığını, buna karşılık muhalefet ve HDP'nin engeller çıkardığını öne sürdü.Bu meselenin içinden biri olarak Kürt sorunu kavramının bugünün şartlarında muhtevası ve anlamı itibariyle 'eskimiş bir kavram' olduğunu savunan Miroğlu şunları söyledi:"Bu kavrama farklı bir anlam da elbette HDP ve PKK'dan geliyor. Bu kesim için bu mesele, Türkiye'nin şartları ne olursa olsun, öz yönetim, özerklik gibi özel statülerdir. CHP'nin temsil ettiği siyasi anlayış bu statü fikrine katılıyor mu bilemem, ama bugün Kürt sorununu çözmek adına, bırakalım İmralı veya Kandil'i, HDP ile ve Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz."Eskiden PKK ile diyalog kurulurken, günümüzde şartların değiştiğini belirten Miroğlu, PKK'nın silahlı mücadeleye ilişkin gücünün 'sıfır düzeyine' indiğini, Türkiye'de sorun olmaktan çıktığını, bu nedenle kayıtsız şartsız silah bırakmaktan başka şansı olmadığını savundu.
https://tr.sputniknews.com/20210923/ak-partili-bostancindan-kurt-sorunu-aciklamasi-1049186989.html
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ak parti, chp, tbmm, orhan miroğlu, kürt sorunu

Orhan Miroğlu: Kürt sorununu çözmek adına HDP ile Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz

13:21 25.09.2021
© Fotoğraf : DHAOrhan Miroğlu
Orhan Miroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Fotoğraf : DHA
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AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası gündeme gelen 'Kürt sorunu' tartışmalarını değerlendirdi. Miroğlu, "Bugün Kürt sorununu çözmek adına, bırakalım İmralı veya Kandil'i, HDP ile ve Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, Kürt nüfusu olan ülkelerde çözümden ne anlaşıldığına bağlı olarak 'Kürt sorunu' denilen kavramın çok farklı anlam ve muhtevalarda kullanıldığını söyledi.
BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre bu kavramı, çok farklı anlamlar yüklenen devrim kavramıyla karşılaştıran Miroğlu, AK Parti'nin Türkiye şartlarında Kürt vatandaşların yaşadığı sorunları demokrasi ve sivilleşme olarak anladığını, bu konuda reformlar yaptığını, bu reformlara çeşitli alanlarda hala ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda çözümün adresinin kendileri olduğunu söylediğini belirten Miroğlu, son açıklamanın tamamının verilmediği için tam olarak anlaşılmadığını savundu. Miroğlu şöyle devam etti:
"Özetle görülebileceği gibi, 'Kürt sorunu' siyasi ve demokratik hakların kullanılması, siyasi temsil ve eşitlenme olarak anlaşıldığında başka şey, ama bir statü sorunu olarak anlaşıldığında başka şeyler söylersiniz."
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
TÜRKİYE
AK Partili Bostancı'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması
23 Eylül, 16:26

'Bugünün şartlarında eskimiş bir kavram'

Orhan Miroğlu, CHP'nin 'kötü bir siyasi miras olarak bıraktığı ret ve inkar politikalarına' Erdoğan'ın son verdiğini, siyasi riskler pahasına çözüm için bir çok reforma imza attığını, buna karşılık muhalefet ve HDP'nin engeller çıkardığını öne sürdü.
Bu meselenin içinden biri olarak Kürt sorunu kavramının bugünün şartlarında muhtevası ve anlamı itibariyle 'eskimiş bir kavram' olduğunu savunan Miroğlu şunları söyledi:
"Bu kavrama farklı bir anlam da elbette HDP ve PKK'dan geliyor. Bu kesim için bu mesele, Türkiye'nin şartları ne olursa olsun, öz yönetim, özerklik gibi özel statülerdir. CHP'nin temsil ettiği siyasi anlayış bu statü fikrine katılıyor mu bilemem, ama bugün Kürt sorununu çözmek adına, bırakalım İmralı veya Kandil'i, HDP ile ve Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz."
Eskiden PKK ile diyalog kurulurken, günümüzde şartların değiştiğini belirten Miroğlu, PKK'nın silahlı mücadeleye ilişkin gücünün 'sıfır düzeyine' indiğini, Türkiye'de sorun olmaktan çıktığını, bu nedenle kayıtsız şartsız silah bırakmaktan başka şansı olmadığını savundu.
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