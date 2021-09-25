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Pentagon: ABD ve Rusya arasındaki askeri koordinasyon, Suriye'de çatışmanın önlenmesiyle sınırlı
Pentagon: ABD ve Rusya arasındaki askeri koordinasyon, Suriye'de çatışmanın önlenmesiyle sınırlı
Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD ile Rusya orduları arasındaki koordinasyonun, Suriye'de çatışmanın önlenmesiyle sınırlı olduğunu belirtti. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T01:46+0300
2021-09-25T01:46+0300
savunma
abd
rusya
suriye
mark milley
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Dün ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington'un, muharebe tatbikatlarında gözlemcilere izin verilmesi ihtimali de dahil olmak üzere Rusya ile askeri temasları genişletme olasılığının düşünülmesi gerektiğini söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Milley'in açıklamasına yanıt vererek, Rusya ile askeri koordinasyonun Suriye ile sınırlı olduğunu ifade etti.Kirby, "Rus meslektaşlarımızla olan iletişimimiz, yanlış hesaplama ve askeri operasyonların çakışması riskini azaltan ondan fazla angajmanla ve örneğin, Suriye gibi, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rus ordusuyla havada ve karada karşı karşıya gelmelerini önleme maksatlı kanallarla sürdürülen üst düzey istişarelerle sınırlıdır" dedi.Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konu hakkında Milley'e güveninin tam olduğunu da belirterek, "Bakan, Genelkurmay Başkanı'nın bu sınırlar içinde uygun olan biçimde Rus ordusuyla irtibat kurmayı ve çatışmaları önlemeyi sürdüreceğinden emin" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde Milley, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmede, tarafların karşılıklı çıkarına olan meseleler ele alınmıştı.Görüşme sonrasında basın mensuplarına konuşan Milley, Washington'un askeri liderlerin Rus mevkidaşlarıyla daha güçlü bağlar kurmasına izin vermeyi düşünebileceğini dile getirmişti.
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abd, rusya, suriye, mark milley

Pentagon: ABD ve Rusya arasındaki askeri koordinasyon, Suriye'de çatışmanın önlenmesiyle sınırlı

01:46 25.09.2021
© AP Photo / Susan WalshJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD ile Rusya orduları arasındaki koordinasyonun, Suriye'de çatışmanın önlenmesiyle sınırlı olduğunu belirtti.
Dün ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington'un, muharebe tatbikatlarında gözlemcilere izin verilmesi ihtimali de dahil olmak üzere Rusya ile askeri temasları genişletme olasılığının düşünülmesi gerektiğini söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Milley'in açıklamasına yanıt vererek, Rusya ile askeri koordinasyonun Suriye ile sınırlı olduğunu ifade etti.
Kirby, "Rus meslektaşlarımızla olan iletişimimiz, yanlış hesaplama ve askeri operasyonların çakışması riskini azaltan ondan fazla angajmanla ve örneğin, Suriye gibi, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rus ordusuyla havada ve karada karşı karşıya gelmelerini önleme maksatlı kanallarla sürdürülen üst düzey istişarelerle sınırlıdır" dedi.
Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konu hakkında Milley'e güveninin tam olduğunu da belirterek, "Bakan, Genelkurmay Başkanı'nın bu sınırlar içinde uygun olan biçimde Rus ordusuyla irtibat kurmayı ve çatışmaları önlemeyi sürdüreceğinden emin" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Milley, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmede, tarafların karşılıklı çıkarına olan meseleler ele alınmıştı.
Görüşme sonrasında basın mensuplarına konuşan Milley, Washington'un askeri liderlerin Rus mevkidaşlarıyla daha güçlü bağlar kurmasına izin vermeyi düşünebileceğini dile getirmişti.
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