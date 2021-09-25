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Sergen Yalçın'dan rotasyon eleştirisi: Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda
Sergen Yalçın'dan rotasyon eleştirisi: Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır, öyle mi oynanıyor... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T00:17+0300
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spor
sergen yalçın
beşiktaş
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Yalçın, basit hatalar neticesinde galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. ,Sakat oyuncuların fazlalığı konusuna değinen Yalçın, Miralem Pjanic’in Ajax ve Sivasspor maçlarında forma giymesinin zor olduğunu söyledi. Sergen Yalçın’ın Altay maçı sonrası açıklamaları şöyle:'Çözüm yaratmamız gerekiyor'Sergen Yalçın bahane üretmenin kimseye faydasının olmayacağını belirterek, "Bu tip skorlar olabiliyor ligde. Bizim çözüm yaratmamız gerekiyor, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve çarşamba devam edecek gibi görünüyor. Bakalım en kısa sürede toparlanıp milli maçtan sonra sağlam kadroyla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.'Pjanic'in oynayabileceğini zannetmiyorum'Maçta sakatlanan Pjanic'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında oynamasının zor olacağını aktaran Yalçın, “Zannetmiyorum oynayacağını Pjanic’in de. Salı, cumartesi o da olmaz. Olduğu kadar, kim varsa dönecek oyuncular var. Rosier dönecek, Necip dönebilir, Larin döner, Batshuayi döner. Onları alırız, buradakilerle birleştirip devam edeceğiz. Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınız zaman kolay değil. Zor maçlar, tempolu maçlar ve aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz.” ifadesini kullandı.Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:“Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır, öyle mi oynanıyor. Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda. Diğer oyuncuları da kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık 24 günde 7 maç oynuyorsun, aynı grupla bu maçları oynayamazsın. Biz bir takımız. Herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bazen işler istediğiniz gibi olmuyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu atlatacağız kimsenin şüphesi olmasın.”
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sergen yalçın, beşiktaş, altay

Sergen Yalçın'dan rotasyon eleştirisi: Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda

00:17 25.09.2021
© AASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır, öyle mi oynanıyor. Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Yalçın, basit hatalar neticesinde galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. ,
Sakat oyuncuların fazlalığı konusuna değinen Yalçın, Miralem Pjanic’in Ajax ve Sivasspor maçlarında forma giymesinin zor olduğunu söyledi.
Sergen Yalçın’ın Altay maçı sonrası açıklamaları şöyle:
“Öncelikle Altay kulübünü ve Mustafa hocayı tebrik ederim kazandıkları için. Çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Oyunun tamamında, özellikle ikinci yarıda tamamen bizim üstünlüğümüzde olan bir oyundu. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık, yapabilirdik. Maalesef bireysel hatalarda futbol hemen cezayı kesiyor. Çok basit hatalar yaptık. Neredeyse hiç pozisyon vermediğimiz bir yarıda iki tane gol yedik. Aynı Salı günü olduğu gibi. Rakibin pozisyonu yoktu üç gol yedik. Bugün de özellikle ikinci yarıda hiç kaleye gelmeyen rakip. Kazanıp devam edebileceğimiz bir oyundu beceremedik.”

'Çözüm yaratmamız gerekiyor'

Sergen Yalçın bahane üretmenin kimseye faydasının olmayacağını belirterek, "Bu tip skorlar olabiliyor ligde. Bizim çözüm yaratmamız gerekiyor, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve çarşamba devam edecek gibi görünüyor. Bakalım en kısa sürede toparlanıp milli maçtan sonra sağlam kadroyla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

'Pjanic'in oynayabileceğini zannetmiyorum'

Maçta sakatlanan Pjanic'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında oynamasının zor olacağını aktaran Yalçın, “Zannetmiyorum oynayacağını Pjanic’in de. Salı, cumartesi o da olmaz. Olduğu kadar, kim varsa dönecek oyuncular var. Rosier dönecek, Necip dönebilir, Larin döner, Batshuayi döner. Onları alırız, buradakilerle birleştirip devam edeceğiz. Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınız zaman kolay değil. Zor maçlar, tempolu maçlar ve aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz.” ifadesini kullandı.

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır, öyle mi oynanıyor. Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda. Diğer oyuncuları da kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık 24 günde 7 maç oynuyorsun, aynı grupla bu maçları oynayamazsın. Biz bir takımız. Herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bazen işler istediğiniz gibi olmuyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu atlatacağız kimsenin şüphesi olmasın.”
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