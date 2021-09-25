https://tr.sputniknews.com/20210925/sergen-yalcindan-rotasyon-elestirisi-futbolu-cok-bilen-arkadaslar-var-disarida-1049230996.html

Sergen Yalçın'dan rotasyon eleştirisi: Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda

Sergen Yalçın'dan rotasyon eleştirisi: Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır, öyle mi oynanıyor... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T00:17+0300

2021-09-25T00:17+0300

2021-09-25T00:17+0300

spor

sergen yalçın

beşiktaş

altay

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Yalçın, basit hatalar neticesinde galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. ,Sakat oyuncuların fazlalığı konusuna değinen Yalçın, Miralem Pjanic’in Ajax ve Sivasspor maçlarında forma giymesinin zor olduğunu söyledi. Sergen Yalçın’ın Altay maçı sonrası açıklamaları şöyle:'Çözüm yaratmamız gerekiyor'Sergen Yalçın bahane üretmenin kimseye faydasının olmayacağını belirterek, "Bu tip skorlar olabiliyor ligde. Bizim çözüm yaratmamız gerekiyor, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve çarşamba devam edecek gibi görünüyor. Bakalım en kısa sürede toparlanıp milli maçtan sonra sağlam kadroyla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.'Pjanic'in oynayabileceğini zannetmiyorum'Maçta sakatlanan Pjanic'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında oynamasının zor olacağını aktaran Yalçın, “Zannetmiyorum oynayacağını Pjanic’in de. Salı, cumartesi o da olmaz. Olduğu kadar, kim varsa dönecek oyuncular var. Rosier dönecek, Necip dönebilir, Larin döner, Batshuayi döner. Onları alırız, buradakilerle birleştirip devam edeceğiz. Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınız zaman kolay değil. Zor maçlar, tempolu maçlar ve aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz.” ifadesini kullandı.Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:“Rotasyon yapıyoruz, vay rotasyon mu yapılır, öyle mi oynanıyor. Futbolu çok bilen arkadaşlar var dışarıda. Diğer oyuncuları da kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık 24 günde 7 maç oynuyorsun, aynı grupla bu maçları oynayamazsın. Biz bir takımız. Herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bazen işler istediğiniz gibi olmuyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bunu atlatacağız kimsenin şüphesi olmasın.”

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sergen yalçın, beşiktaş, altay