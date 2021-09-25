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https://tr.sputniknews.com/20210925/sevdigi-adam-icin-unvanini-birakan-prenses-13-milyon-dolari-reddedecek-1049239900.html
Sevdiği adam için unvanını bırakan prenses, 1.3 milyon doları reddedecek
Sevdiği adam için unvanını bırakan prenses, 1.3 milyon doları reddedecek
Japon Prenses Mako, evlilik sebebiyle kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere verilen toplu parayı almama kararı verdi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T14:41+0300
2021-09-25T14:41+0300
dünya
japonya
evlilik
kraliyet
prenses mako
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Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako, 2012'de Tokyo'da bir üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı Komuro Kei ile gelecek ay dünya evine girecek. Ülkede geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor. Aileden ayrılan kadın üyelere toplu para veriliyor.1.3 Milyon doları reddedecekJaponya hükümetinin, Prenses Mako'nun evlilik sebebiyle, kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere verilen toplu parayı almama kararını kabul edeceği bildirildi. Öte yandan bu paranın 150 milyon yen (1.3 milyon dolar) olduğu öğrenildi.Kyodo'nun konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Japon imparatorluk ailesinin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödeme gündemde.Baba Veliaht Prens Fumihito evliliği onaylamıştıMako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de resmen nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı. Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısı arasındaki para konularını kapsayan anlaşmazlık yansımıştı.Ocak 2019’da Komuro yaptığı açıklamada ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti. Komuro'nun hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Kasım 2020’de Prenses Mako, evlilik kararında erkek arkadaşı ile beraber yürümek istediğini duyurmuştu. Japonya İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’deki açıklamasında, çiftin evlilik niyetlerini onayladığını açıklamıştı.
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japonya, evlilik, kraliyet, prenses mako

Sevdiği adam için unvanını bırakan prenses, 1.3 milyon doları reddedecek

14:41 25.09.2021
© REUTERS / Shizuo KambayashiJaponya Prensesi Mako, 'aşkı' için unvanından feragat ediyor
Japonya Prensesi Mako, 'aşkı' için unvanından feragat ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Shizuo Kambayashi
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Japon Prenses Mako, evlilik sebebiyle kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere verilen toplu parayı almama kararı verdi.
Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako, 2012'de Tokyo'da bir üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı Komuro Kei ile gelecek ay dünya evine girecek. Ülkede geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor. Aileden ayrılan kadın üyelere toplu para veriliyor.

1.3 Milyon doları reddedecek

Japonya hükümetinin, Prenses Mako'nun evlilik sebebiyle, kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere verilen toplu parayı almama kararını kabul edeceği bildirildi. Öte yandan bu paranın 150 milyon yen (1.3 milyon dolar) olduğu öğrenildi.
Kyodo'nun konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Japon imparatorluk ailesinin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödeme gündemde.

Baba Veliaht Prens Fumihito evliliği onaylamıştı

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de resmen nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı. Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısı arasındaki para konularını kapsayan anlaşmazlık yansımıştı.
Ocak 2019’da Komuro yaptığı açıklamada ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti. Komuro'nun hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Kasım 2020’de Prenses Mako, evlilik kararında erkek arkadaşı ile beraber yürümek istediğini duyurmuştu. Japonya İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.
Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’deki açıklamasında, çiftin evlilik niyetlerini onayladığını açıklamıştı.
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