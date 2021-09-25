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Soyer’den öğrencilere destek: Canınızı sıkmayın, sorunu birlikte çözeceğiz
Soyer’den öğrencilere destek: Canınızı sıkmayın, sorunu birlikte çözeceğiz
Üniversiteli gençlerin barınma sorununun çözümü için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Kıymetli gençler, hizmete aldığımız iki... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T00:06+0300
2021-09-25T00:06+0300
türkiye
izmir
öğrenci
öğrenci yurdu
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
tunç soyer
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurtların kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik çalışma başlattı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, parklarda konaklamak zorunda kalan öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, kampanyanın ilk işaretini vermişti. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri https://www.izmir.bel.tr/tr/Dayanisma adresinden talepte bulunan öğrenciler ve destek vermek isteyenlerin başvurularını almaya başladı.Soyer, sosyal medya paylaşımında, “Kıymetli gençler, Hizmete aldığımız iki yurdumuzun ardından Örnekköy'deki misafirhanemizi de kız öğrencilerimizin kullanımına ayırdık. Başvurunuzu https://izmir.bel.tr/tr/Dayanisma üzerinden yapabilirsiniz. Hiç canınızı sıkmayın. Bu sorunu birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
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izmir, öğrenci, öğrenci yurdu, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, tunç soyer

Soyer’den öğrencilere destek: Canınızı sıkmayın, sorunu birlikte çözeceğiz

00:06 25.09.2021
© İHATunç Soyer
Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© İHA
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Üniversiteli gençlerin barınma sorununun çözümü için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Kıymetli gençler, hizmete aldığımız iki yurdumuzun ardından Örnekköy’deki misafirhanemizi de kız öğrencilerimizin kullanımına ayırdık. Hiç canınızı sıkmayın. Bu sorunu birlikte çözeceğiz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurtların kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik çalışma başlattı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, parklarda konaklamak zorunda kalan öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, kampanyanın ilk işaretini vermişti. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri https://www.izmir.bel.tr/tr/Dayanisma adresinden talepte bulunan öğrenciler ve destek vermek isteyenlerin başvurularını almaya başladı.
Soyer, sosyal medya paylaşımında, “Kıymetli gençler, Hizmete aldığımız iki yurdumuzun ardından Örnekköy'deki misafirhanemizi de kız öğrencilerimizin kullanımına ayırdık. Başvurunuzu https://izmir.bel.tr/tr/Dayanisma üzerinden yapabilirsiniz. Hiç canınızı sıkmayın. Bu sorunu birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
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