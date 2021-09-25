https://tr.sputniknews.com/20210925/soyerden-ogrencilere-destek-caninizi-sikmayin-sorunu-birlikte-cozecegiz-1049230551.html

Soyer’den öğrencilere destek: Canınızı sıkmayın, sorunu birlikte çözeceğiz

Soyer’den öğrencilere destek: Canınızı sıkmayın, sorunu birlikte çözeceğiz

Üniversiteli gençlerin barınma sorununun çözümü için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Kıymetli gençler, hizmete aldığımız iki... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T00:06+0300

2021-09-25T00:06+0300

2021-09-25T00:06+0300

türkiye

izmir

öğrenci

öğrenci yurdu

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

tunç soyer

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurtların kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik çalışma başlattı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, parklarda konaklamak zorunda kalan öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, kampanyanın ilk işaretini vermişti. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri https://www.izmir.bel.tr/tr/Dayanisma adresinden talepte bulunan öğrenciler ve destek vermek isteyenlerin başvurularını almaya başladı.Soyer, sosyal medya paylaşımında, “Kıymetli gençler, Hizmete aldığımız iki yurdumuzun ardından Örnekköy'deki misafirhanemizi de kız öğrencilerimizin kullanımına ayırdık. Başvurunuzu https://izmir.bel.tr/tr/Dayanisma üzerinden yapabilirsiniz. Hiç canınızı sıkmayın. Bu sorunu birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

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izmir, öğrenci, öğrenci yurdu, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, tunç soyer