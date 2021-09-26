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https://tr.sputniknews.com/20210926/babasinin-sattigi-serceyi-20-yil-sonra-bulup-modifiye-etti-6-saniyede-100-kilometre-hiza-cikiyor-1049262413.html
Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup modifiye etti: 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkıyor
Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup modifiye etti: 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkıyor
Karaman’da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini baştan aşağıya yenileyip 6 saniyede 100 kilometre... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T18:56+0300
2021-09-26T18:56+0300
yaşam
karaman
modifiye
otomobil
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Oto tamircisi olan Mehmet Aykan,1991 yılında babasının aldığı ve 11 yıl bindikten sonra sattığı otomobili, 20 yıl sonra ilanda görünce hemen aldı. Mehmet Aykan, aracını modifiye ettikten sonra yarışlara da girmeye başladı. Aykan, yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili boş zamanlarında çalıştırarak bakımını yapıyor. Modifiye araç meraklıları ise otomobili gördüklerinde ilgiyle izliyor.Motorunu modifiye ettiği 1991 model serçeyi 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkardıMehmet Aykan, çocukluğundan beri modifiyeli araçlara çok meraklı olduğunu söyledi. Yarış tutkusunun hiçbir zaman bitmediğini söyleyen Aykan, “Elimizden geldiği kadar düzenlenen yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Şu an kullandığım otomobili babam 1991 yılında sıfır olarak aldı ve yaklaşık 11 yıl bindikten sonra da sattı. Benim de çocukluğum bu araçta geçti. 20 yıl aradan sonra arabayı satış ilanlarında gördüm ve hemen satın aldım. Arabayı yarışlara katmak için 2 arkadaşımla birlikte baştan aşağı yenileyerek 120 bin lira para harcadık. Gece gündüz demeden çok uğraştık. Çoğu parçası burada olmadığı için hepsini dışarıdan getirttik” dedi.Yeni model araçlar gibi bunun da bilgisayara bağlanabildiğini kaydeden Aykan, "Bu sayede aracın beynini kontrol edebiliyoruz. Yüksek hıza çıkabilmesi için nitrojen gazıyla yakıt takviyesi yapıyoruz. Antalya’da düzenlenen son yarışta 400 metreyi 13.5 saniyede tamamladık. Araç, 6 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. Motoru tamamen modifiye edildi ve turbosu da var. Kısacası motoru tamamen çelikten yapılmadır" diye konuştu.'Karaman’da pist sıkıntımız var'Trafiğe çıkamadığı için aracı yarışlara çekiciyle götürüp getirdiğini anlatan Aykan, "Karaman’da pist sıkıntımız var. Bir biz değiliz yarışlara katılmak isteyen birçok arkadaşımızın var. Bu zamana kadar diğer illerde yapılan yarışlara imkanlarımız doğrultusunda sadece biz katılabildik. Ama yarışlara katılmak isteyen çok arkadaşımız var. Karaman’da pist olmamasından dolayı yarışlara hazırlanabilmek için hafta boyunca ben 3 gün çekçiyle aracı Konya’ya götürüp orada hazırlanmak zorunda kaldım. Onun için Karaman’a pist yapılmasını istiyoruz" dedi.
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karaman, modifiye, otomobil

Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup modifiye etti: 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkıyor

18:56 26.09.2021
© İHA / MEHMET DAĞLIKaraman'da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini baştan aşağıya yenileyip 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkmasını sağlarken, katıldığı son yarışta da 2'ncilik elde etti.
Karaman'da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini baştan aşağıya yenileyip 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkmasını sağlarken, katıldığı son yarışta da 2'ncilik elde etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA / MEHMET DAĞLI
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Karaman’da modifiye tutkunu oto tamircisi, 20 yıl sonra ilanda gördüğü babasının 1991 model serçe otomobilini baştan aşağıya yenileyip 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkmasını sağlarken, katıldığı son yarışta da 2’ncilik elde etti.
Oto tamircisi olan Mehmet Aykan,1991 yılında babasının aldığı ve 11 yıl bindikten sonra sattığı otomobili, 20 yıl sonra ilanda görünce hemen aldı. Mehmet Aykan, aracını modifiye ettikten sonra yarışlara da girmeye başladı. Aykan, yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili boş zamanlarında çalıştırarak bakımını yapıyor. Modifiye araç meraklıları ise otomobili gördüklerinde ilgiyle izliyor.

Motorunu modifiye ettiği 1991 model serçeyi 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkardı

Mehmet Aykan, çocukluğundan beri modifiyeli araçlara çok meraklı olduğunu söyledi. Yarış tutkusunun hiçbir zaman bitmediğini söyleyen Aykan, “Elimizden geldiği kadar düzenlenen yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Şu an kullandığım otomobili babam 1991 yılında sıfır olarak aldı ve yaklaşık 11 yıl bindikten sonra da sattı. Benim de çocukluğum bu araçta geçti. 20 yıl aradan sonra arabayı satış ilanlarında gördüm ve hemen satın aldım. Arabayı yarışlara katmak için 2 arkadaşımla birlikte baştan aşağı yenileyerek 120 bin lira para harcadık. Gece gündüz demeden çok uğraştık. Çoğu parçası burada olmadığı için hepsini dışarıdan getirttik” dedi.
Yeni model araçlar gibi bunun da bilgisayara bağlanabildiğini kaydeden Aykan, "Bu sayede aracın beynini kontrol edebiliyoruz. Yüksek hıza çıkabilmesi için nitrojen gazıyla yakıt takviyesi yapıyoruz. Antalya’da düzenlenen son yarışta 400 metreyi 13.5 saniyede tamamladık. Araç, 6 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. Motoru tamamen modifiye edildi ve turbosu da var. Kısacası motoru tamamen çelikten yapılmadır" diye konuştu.

'Karaman’da pist sıkıntımız var'

Trafiğe çıkamadığı için aracı yarışlara çekiciyle götürüp getirdiğini anlatan Aykan, "Karaman’da pist sıkıntımız var. Bir biz değiliz yarışlara katılmak isteyen birçok arkadaşımızın var. Bu zamana kadar diğer illerde yapılan yarışlara imkanlarımız doğrultusunda sadece biz katılabildik. Ama yarışlara katılmak isteyen çok arkadaşımız var. Karaman’da pist olmamasından dolayı yarışlara hazırlanabilmek için hafta boyunca ben 3 gün çekçiyle aracı Konya’ya götürüp orada hazırlanmak zorunda kaldım. Onun için Karaman’a pist yapılmasını istiyoruz" dedi.
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