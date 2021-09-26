https://tr.sputniknews.com/20210926/bodrum-belediye-baskanindan-ali-agaogluna-tepki-bodrum-markasini-kullanma-hakkini-size-kim-verdi-1049261441.html

Bodrum Belediye Başkanı’ndan Ali Ağaoğlu’na tepki: Bodrum markasını kullanma hakkını size kim verdi?

Bodrum Belediye Başkanı’ndan Ali Ağaoğlu’na tepki: Bodrum markasını kullanma hakkını size kim verdi?

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, müteahhit Ali Ağaoğlu’un Milas’ta yapacağını duyurdu projeye tepki gösterdi. Aras, “Bodrum markasını kullanma hakkını, size... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T17:46+0300

2021-09-26T17:46+0300

2021-09-26T17:46+0300

türkiye

muğla

ali ağaoğlu

bodrum

tepki

ahmet aras

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras, “Günaydın, Bodrum’un kalbi olan güzel insanları ve Bodrum’un dışında yaşayan Bodrum sevdalıları. Bugün hepinizin huzurunda, “Milas sınırları içinde” gerçekleştirmeye hazırlandığı 30 bin kişilik inşaat projesini “Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda, erişilebilir fiyatlardan lüks bir yaşam" sloganıyla pazarlamaya hazırlanan Sayın Ali Ağaoğlu’na seslenmek istiyorum. Ali Bey, Bodrum’un toplam yüzölçümünün %1.8’ine denk gelen ve 1700 futbol sahası büyüklüğündeki malum projenizle ilgili olarak HT Bloomberg kanalına yaptığınız açıklamada, 8 milyar TL’ye gerçekleştireceğiniz bu projeden, 20 milyar TL gelir beklediğinizi söylemişsiniz..Peki, bu akıl almaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar, ne olacak?" ifadesini kullandı.Aras yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

türkiye

muğla

bodrum

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muğla, ali ağaoğlu, bodrum, tepki, ahmet aras