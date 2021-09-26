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https://tr.sputniknews.com/20210926/bodrum-belediye-baskanindan-ali-agaogluna-tepki-bodrum-markasini-kullanma-hakkini-size-kim-verdi-1049261441.html
Bodrum Belediye Başkanı’ndan Ali Ağaoğlu’na tepki: Bodrum markasını kullanma hakkını size kim verdi?
Bodrum Belediye Başkanı’ndan Ali Ağaoğlu’na tepki: Bodrum markasını kullanma hakkını size kim verdi?
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, müteahhit Ali Ağaoğlu’un Milas’ta yapacağını duyurdu projeye tepki gösterdi. Aras, “Bodrum markasını kullanma hakkını, size... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T17:46+0300
2021-09-26T17:46+0300
türkiye
muğla
ali ağaoğlu
bodrum
tepki
ahmet aras
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras, “Günaydın, Bodrum’un kalbi olan güzel insanları ve Bodrum’un dışında yaşayan Bodrum sevdalıları. Bugün hepinizin huzurunda, “Milas sınırları içinde” gerçekleştirmeye hazırlandığı 30 bin kişilik inşaat projesini “Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda, erişilebilir fiyatlardan lüks bir yaşam" sloganıyla pazarlamaya hazırlanan Sayın Ali Ağaoğlu’na seslenmek istiyorum. Ali Bey, Bodrum’un toplam yüzölçümünün %1.8’ine denk gelen ve 1700 futbol sahası büyüklüğündeki malum projenizle ilgili olarak HT Bloomberg kanalına yaptığınız açıklamada, 8 milyar TL’ye gerçekleştireceğiniz bu projeden, 20 milyar TL gelir beklediğinizi söylemişsiniz..Peki, bu akıl almaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar, ne olacak?" ifadesini kullandı.Aras yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
türkiye
muğla
bodrum
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muğla, ali ağaoğlu, bodrum, tepki, ahmet aras

Bodrum Belediye Başkanı’ndan Ali Ağaoğlu’na tepki: Bodrum markasını kullanma hakkını size kim verdi?

17:46 26.09.2021
© Sputnik / Maksim DurnevBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Maksim Durnev
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, müteahhit Ali Ağaoğlu’un Milas’ta yapacağını duyurdu projeye tepki gösterdi. Aras, “Bodrum markasını kullanma hakkını, size kim verdi?” diye sordu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras, “Günaydın, Bodrum’un kalbi olan güzel insanları ve Bodrum’un dışında yaşayan Bodrum sevdalıları. Bugün hepinizin huzurunda, “Milas sınırları içinde” gerçekleştirmeye hazırlandığı 30 bin kişilik inşaat projesini “Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda, erişilebilir fiyatlardan lüks bir yaşam" sloganıyla pazarlamaya hazırlanan Sayın Ali Ağaoğlu’na seslenmek istiyorum. Ali Bey, Bodrum’un toplam yüzölçümünün %1.8’ine denk gelen ve 1700 futbol sahası büyüklüğündeki malum projenizle ilgili olarak HT Bloomberg kanalına yaptığınız açıklamada, 8 milyar TL’ye gerçekleştireceğiniz bu projeden, 20 milyar TL gelir beklediğinizi söylemişsiniz..
Peki, bu akıl almaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar, ne olacak?" ifadesini kullandı.
Aras yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Yoksa siz 12 milyar TL kazanın diye milyonlarca metrekarelik inşaat alanınıza halkın parasıyla altyapı sağlanmasını mı bekliyorsunuz ? Diyelim ki sağlandı.. Su konusu ne olacak? Mevcut haliyle Bodrum’a yetmeyen su kaynaklarımızı, 1700 futbol sahası büyüklüğündeki projenizin sayenizde tamamen unutmayı kabul edeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Ayrıca, Milas sınırları içindeki projeniz için Bodrum markasını kullanma hakkını, size kim verdi? Özetle Ali Bey, Bodrum’un Belediyesi, Başkanı ve Halkı olarak, projenize de Bodrum markamızı kullanmanıza da karşıyız çünkü, sizin 12 milyar TL’lik kazanç hayalinizin ağır sonuçlarına evet diyen, Bodrumluyum diyemez."
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