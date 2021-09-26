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https://tr.sputniknews.com/20210926/domuz-surusu-yola-cikti-4-domuz-hayatini-kaybetti-2-araba-hurdaya-cikti-6-kisi-yaralandi-1049265784.html
Domuz sürüsü yola çıktı: 4 domuz hayatını kaybetti, 2 araba hurdaya çıktı, 6 kişi yaralandı
Domuz sürüsü yola çıktı: 4 domuz hayatını kaybetti, 2 araba hurdaya çıktı, 6 kişi yaralandı
Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T22:31+0300
2021-09-26T22:31+0300
türkiye
sivas
araba
kaza
domuz
yol
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Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen olayda, F.I. yönetimindeki otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz hayatını kaybetti.Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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sivas, araba, kaza, domuz, yol

Domuz sürüsü yola çıktı: 4 domuz hayatını kaybetti, 2 araba hurdaya çıktı, 6 kişi yaralandı

22:31 26.09.2021
© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLANSivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN
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Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen olayda, F.I. yönetimindeki otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.
Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz hayatını kaybetti.
Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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