Domuz sürüsü yola çıktı: 4 domuz hayatını kaybetti, 2 araba hurdaya çıktı, 6 kişi yaralandı

Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen olayda, F.I. yönetimindeki otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz hayatını kaybetti.Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen olayda, F.I. yönetimindeki otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.
Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz hayatını kaybetti.