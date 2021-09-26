https://tr.sputniknews.com/20210926/domuz-surusu-yola-cikti-4-domuz-hayatini-kaybetti-2-araba-hurdaya-cikti-6-kisi-yaralandi-1049265784.html

Domuz sürüsü yola çıktı: 4 domuz hayatını kaybetti, 2 araba hurdaya çıktı, 6 kişi yaralandı

Domuz sürüsü yola çıktı: 4 domuz hayatını kaybetti, 2 araba hurdaya çıktı, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T22:31+0300

2021-09-26T22:31+0300

2021-09-26T22:31+0300

türkiye

sivas

araba

kaza

domuz

yol

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Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen olayda, F.I. yönetimindeki otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz hayatını kaybetti.Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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sivas, araba, kaza, domuz, yol