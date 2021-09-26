https://tr.sputniknews.com/20210926/hristiyan-demokratlarla-sosyal-demokratlar-yuzde-25er-oyla-basa-bas-gidiyor-1049262535.html

'Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar yüzde 25'er oyla başa baş gidiyor'

'Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar yüzde 25'er oyla başa baş gidiyor'

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti yüzde 25'er oy aldı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T19:10+0300

2021-09-26T19:10+0300

2021-09-26T20:22+0300

dünya

almanya

seçim

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Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet şu ifadeleri kullandı:Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Scholz ise "Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor" dedi.

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almanya, seçim