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https://tr.sputniknews.com/20210926/ingiliz-boksor-joshua-unvanlarini-kaybetti-1049253378.html
İngiliz boksör Joshua, unvanlarını kaybetti
İngiliz boksör Joshua, unvanlarını kaybetti
İngiliz boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T09:49+0300
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ingiltere
boks
kemer
maç
ünvan
anthony joshua
spor
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Stadı'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, kariyerindeki 25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Usyk karşılaştı.34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise İngiliz Tyson Fury elinde tutuyor.
ingiltere
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ingiltere, boks, kemer, maç, ünvan, anthony joshua

İngiliz boksör Joshua, unvanlarını kaybetti

09:49 26.09.2021 (güncellendi: 10:28 26.09.2021)
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGEAnthony Joshua
Anthony Joshua - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
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İngiliz boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini kaybetti.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Stadı'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, kariyerindeki 25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Usyk karşılaştı.
34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.
31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.
Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise İngiliz Tyson Fury elinde tutuyor.
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