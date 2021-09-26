https://tr.sputniknews.com/20210926/ingiliz-boksor-joshua-unvanlarini-kaybetti-1049253378.html

İngiliz boksör Joshua, unvanlarını kaybetti

İngiliz boksör Joshua, unvanlarını kaybetti

İngiliz boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T09:49+0300

2021-09-26T09:49+0300

2021-09-26T10:28+0300

ingiltere

boks

kemer

maç

ünvan

anthony joshua

spor

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Stadı'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, kariyerindeki 25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Usyk karşılaştı.34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise İngiliz Tyson Fury elinde tutuyor.

ingiltere

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ingiltere, boks, kemer, maç, ünvan, anthony joshua