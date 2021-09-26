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İsrail gazetesi: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü
İsrail gazetesi: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddia edildi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T02:16+0300
2021-09-26T02:16+0300
2021-09-26T02:16+0300
dünya
israil
ürdün
yair lapid
ürdün kralı 2. abdullah
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Lapid-Abdullah görüşmesinin geçen ay gerçekleştiği öne sürüldü.Haberde, Lapid ile Abdullah'ın Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gerilimi ele aldıkları aktarıldı.Nerede yapıldığı belirtilmeyen görüşmede iki liderin, İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da masaya yatırdıkları kaydedildi.Lapid, temmuz ayında Amman'ı ziyaret etmiş ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da ağustos ayı sonunda Amman'a giderek Abdullah ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
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israil, ürdün, yair lapid, ürdün kralı 2. abdullah
İsrail gazetesi: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddia edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Lapid-Abdullah görüşmesinin geçen ay gerçekleştiği öne sürüldü.
Haberde, Lapid ile Abdullah'ın Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gerilimi ele aldıkları aktarıldı.
Nerede yapıldığı belirtilmeyen görüşmede iki liderin, İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da masaya yatırdıkları kaydedildi.
Lapid, temmuz ayında Amman'ı ziyaret etmiş ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da ağustos ayı sonunda Amman'a giderek Abdullah ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.