https://tr.sputniknews.com/20210926/israil-gazetesi-israil-disisleri-bakani-lapid-urdun-krali-abdullah-ile-gizlice-gorustu-1049251253.html

İsrail gazetesi: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

İsrail gazetesi: İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddia edildi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T02:16+0300

2021-09-26T02:16+0300

2021-09-26T02:16+0300

dünya

israil

ürdün

yair lapid

ürdün kralı 2. abdullah

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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Lapid-Abdullah görüşmesinin geçen ay gerçekleştiği öne sürüldü.Haberde, Lapid ile Abdullah'ın Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gerilimi ele aldıkları aktarıldı.Nerede yapıldığı belirtilmeyen görüşmede iki liderin, İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da masaya yatırdıkları kaydedildi.Lapid, temmuz ayında Amman'ı ziyaret etmiş ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da ağustos ayı sonunda Amman'a giderek Abdullah ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

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ürdün

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israil, ürdün, yair lapid, ürdün kralı 2. abdullah