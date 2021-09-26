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https://tr.sputniknews.com/20210926/kanepeden-dusen-cocugunu-ani-refleksle-yakaladi-1049250986.html
Kanepeden düşen çocuğunu ani refleksle yakaladı
Kanepeden düşen çocuğunu ani refleksle yakaladı
Evde iki çocuğuyla vakit geçiren baba, kanepeden düşen çocuğunu ani refleksle ayağıyla tutarak kurtardı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T01:49+0300
2021-09-26T01:49+0300
2021-09-26T01:50+0300
yaşam
bebek
baba
refleks
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocuklardan biri kanepedeki kardeşine oyuncak fırlatıyor.Dengesini kaybeden çocuk kanepeden düşerken baba ani refleksle ayağıyla çocuğunu yere düşmekten kurtarıyor.
bebek
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bebek, baba, refleks
Kanepeden düşen çocuğunu ani refleksle yakaladı 01:49 26.09.2021 (güncellendi: 01:50 26.09.2021)
Evde iki çocuğuyla vakit geçiren baba, kanepeden düşen çocuğunu ani refleksle ayağıyla tutarak kurtardı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocuklardan biri kanepedeki kardeşine oyuncak fırlatıyor.
Dengesini kaybeden çocuk kanepeden düşerken baba ani refleksle ayağıyla çocuğunu yere düşmekten kurtarıyor.