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https://tr.sputniknews.com/20210926/kiz-kardes-kimin-muzakere-mesajini-anlamli-bulan-guney-kore-iletisim-hatlari-yeniden-acilmali-1049261112.html
Kız kardeş Kim'in müzakere mesajını anlamlı bulan Güney Kore: İletişim hatları yeniden açılmalı
Kız kardeş Kim'in müzakere mesajını anlamlı bulan Güney Kore: İletişim hatları yeniden açılmalı
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong'un 'Güney Kore ile yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmaya istekli olduklarını' söyleyerek şartları sıralamasına... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T17:32+0300
2021-09-26T17:32+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
direkt hat
kırmızı hat
kim yo-jong
müzakere
iletişim
kuzey kore lideri kim jong un
kız kardeş
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Kuzey Kore'nin şartlarının karşılanması halinde Güney Kore ile müzakerelere açık olduğu yönündeki mesajlarının son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un güçlü pozisyondaki kız kardeşi Kim Yo Jong tarafından dile getirilmesi, Seul'de memnuniyetle karşılandı.Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kim Yo-jong'un Koreler arası yapıcı müzakereler olasılığı açıklaması 'anlamlı' bulundu.'Kuzey ve Güney Kore arasında sorunsuz ve istikrarlı iletişimin olmasının önemli olduğu' belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'nin Haziran 2020'de Güney Koreli aktivistlerin ülkeye anti propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak kestiği sınır ötesi iletişim hatlarına vurgu yapıldı.'Koreler arası iletişim hatlarının hızlı şekilde yeniden canlandırılmasının önemine' işaret edilen açıklamada, 'Seul'ün iki taraf arasında muallakta kalan pek çok konuda görüşmelere devam edilmesini umduğu, ama uzlaşma yolunda atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapmak için, askıya alınan sınır ötesi iletişim hatlarının istikrarlı iletişimi teşvik amacıyla hızla yeniden etkinleştirilmesi gerektiği' belirtildi.Kız kardeş Kim’in Koreler arası yapıcı müzakerelerle ilgili sözlerinin 'anlamlı' olduğu dile getirilen açıklamada, iki ülke arasında bir yıldan uzun süredir büyük ölçüde çalışmayan telefon ve faks benzeri iletişim kanallarına atıfta bulunuldu. Haziran 2020'deki kesilmeden sonra bu yaz iki Kore, yaklaşık iki hafta boyunca bu kanallar üzerinden kısa süre iletişim kurdu, ancak daha sonra Pyongyang, Seul'ün Washington ile yıllık askeri tatbikatlar düzenlemesine misilleme olarak tekrar iletişimde bulunmayı reddetti.Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, kızkardeş Kim’in açıklamasını 'ihtiyatlı şekilde' incelediklerini dile getirdi.Kim Yo-jong, 'Güney Kore'nin düşmanca politikalardan vazgeçmesi halinde müzakerelere devam etmekte istekli olduklarını, savaşın sona erdiğine dair resmi açıklama yapılabilmesi için öncelikle karşılıklı saygının sağlanması, önyargıların, düşmanca politikalar ve çifte standardın terkedilmesi gerektiğini' söylemişti.Öncesinde Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, BM Genel Kurulu konuşmasında, bölgede barışın yeniden tesisi için 1950-53 Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi açıklama yapılması çağrısında bulunmuştu.
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kuzey kore, güney kore, direkt hat, kırmızı hat, kim yo-jong, müzakere, iletişim, kuzey kore lideri kim jong un, kız kardeş, kim yo jong

Kız kardeş Kim'in müzakere mesajını anlamlı bulan Güney Kore: İletişim hatları yeniden açılmalı

17:32 26.09.2021
© REUTERS / KCNAKuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / KCNA
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Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong'un 'Güney Kore ile yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmaya istekli olduklarını' söyleyerek şartları sıralamasına, Seul'den yanıt geldi: "Açıklama anlamlı, ancak önce iki taraf arasındaki iletişim kanalları yeniden tesis edilmeli."
Kuzey Kore'nin şartlarının karşılanması halinde Güney Kore ile müzakerelere açık olduğu yönündeki mesajlarının son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un güçlü pozisyondaki kız kardeşi Kim Yo Jong tarafından dile getirilmesi, Seul'de memnuniyetle karşılandı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kim Yo-jong'un Koreler arası yapıcı müzakereler olasılığı açıklaması 'anlamlı' bulundu.
'Kuzey ve Güney Kore arasında sorunsuz ve istikrarlı iletişimin olmasının önemli olduğu' belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'nin Haziran 2020'de Güney Koreli aktivistlerin ülkeye anti propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak kestiği sınır ötesi iletişim hatlarına vurgu yapıldı.
'Koreler arası iletişim hatlarının hızlı şekilde yeniden canlandırılmasının önemine' işaret edilen açıklamada, 'Seul'ün iki taraf arasında muallakta kalan pek çok konuda görüşmelere devam edilmesini umduğu, ama uzlaşma yolunda atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapmak için, askıya alınan sınır ötesi iletişim hatlarının istikrarlı iletişimi teşvik amacıyla hızla yeniden etkinleştirilmesi gerektiği' belirtildi.
Kız kardeş Kim’in Koreler arası yapıcı müzakerelerle ilgili sözlerinin 'anlamlı' olduğu dile getirilen açıklamada, iki ülke arasında bir yıldan uzun süredir büyük ölçüde çalışmayan telefon ve faks benzeri iletişim kanallarına atıfta bulunuldu. Haziran 2020'deki kesilmeden sonra bu yaz iki Kore, yaklaşık iki hafta boyunca bu kanallar üzerinden kısa süre iletişim kurdu, ancak daha sonra Pyongyang, Seul'ün Washington ile yıllık askeri tatbikatlar düzenlemesine misilleme olarak tekrar iletişimde bulunmayı reddetti.
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, kızkardeş Kim’in açıklamasını 'ihtiyatlı şekilde' incelediklerini dile getirdi.
Kim Yo-jong, 'Güney Kore'nin düşmanca politikalardan vazgeçmesi halinde müzakerelere devam etmekte istekli olduklarını, savaşın sona erdiğine dair resmi açıklama yapılabilmesi için öncelikle karşılıklı saygının sağlanması, önyargıların, düşmanca politikalar ve çifte standardın terkedilmesi gerektiğini' söylemişti.
Öncesinde Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, BM Genel Kurulu konuşmasında, bölgede barışın yeniden tesisi için 1950-53 Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi açıklama yapılması çağrısında bulunmuştu.
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