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Kol saatinden uyuşturucu çıktı: Şüpheliler serbest bırakıldı
Kol saatinden uyuşturucu çıktı: Şüpheliler serbest bırakıldı
Beşiktaş'ta iki kol saatinin içerisine kokain sakladığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T19:47+0300
2021-09-26T19:47+0300
türkiye
uyuşturucu
kol saati
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İstanbul Beşiktaş’ta içinde V.S. ve F.C.' nin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin kolundaki saat kontrol edildiğinde, kol saatine mıknatıslı bir düzenek kurularak içerisine uyuşturucu madde saklandığı tespit edildi.Araç içerisinde yapılan aramalarda da yine aynı düzenek kullanılarak içerisine uyuşturucu madde saklanılmış ikinci bir saat olduğu belirlendi. Şüpheliler V.S. ve F.C. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 2 adet cep telefonu, 10 parça halinde saat içerisine saklanmış 7 gram taş kokain maddesi ve 895 lira para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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uyuşturucu, kol saati

Kol saatinden uyuşturucu çıktı: Şüpheliler serbest bırakıldı

19:47 26.09.2021
© DHAKol saatinden uyuşturucu çıktı: Şüpheliler serbest bırakıldı
Kol saatinden uyuşturucu çıktı: Şüpheliler serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
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Beşiktaş'ta iki kol saatinin içerisine kokain sakladığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Beşiktaş’ta içinde V.S. ve F.C.' nin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin kolundaki saat kontrol edildiğinde, kol saatine mıknatıslı bir düzenek kurularak içerisine uyuşturucu madde saklandığı tespit edildi.
Araç içerisinde yapılan aramalarda da yine aynı düzenek kullanılarak içerisine uyuşturucu madde saklanılmış ikinci bir saat olduğu belirlendi. Şüpheliler V.S. ve F.C. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 2 adet cep telefonu, 10 parça halinde saat içerisine saklanmış 7 gram taş kokain maddesi ve 895 lira para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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