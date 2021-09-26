https://tr.sputniknews.com/20210926/kol-saatinden-uyusturucu-cikti-supheliler-serbest-birakildi-1049263535.html

Kol saatinden uyuşturucu çıktı: Şüpheliler serbest bırakıldı

Kol saatinden uyuşturucu çıktı: Şüpheliler serbest bırakıldı

Beşiktaş'ta iki kol saatinin içerisine kokain sakladığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T19:47+0300

2021-09-26T19:47+0300

2021-09-26T19:47+0300

türkiye

uyuşturucu

kol saati

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İstanbul Beşiktaş’ta içinde V.S. ve F.C.' nin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin kolundaki saat kontrol edildiğinde, kol saatine mıknatıslı bir düzenek kurularak içerisine uyuşturucu madde saklandığı tespit edildi.Araç içerisinde yapılan aramalarda da yine aynı düzenek kullanılarak içerisine uyuşturucu madde saklanılmış ikinci bir saat olduğu belirlendi. Şüpheliler V.S. ve F.C. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 2 adet cep telefonu, 10 parça halinde saat içerisine saklanmış 7 gram taş kokain maddesi ve 895 lira para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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uyuşturucu, kol saati