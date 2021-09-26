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Koronavirüse yakalanan hamile kadın: Keşke bütün doz aşılarımı yaptırsaydım
Koronavirüse yakalanan hamile kadın: Keşke bütün doz aşılarımı yaptırsaydım
Kayseri'de koronavirüse yakalanan 38 haftalık hamile Fatma Kobalak, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Çok korktum, aşı yaptırmadım. Keşke başa... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T12:33+0300
2021-09-26T12:33+0300
koronavirüs
türkiye
kayseri
kadın
hamile
aşı
gebelik
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
delta varyantı
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Kayseri'de Fatma Kobalak, 4 gün önce mide bulantısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doğumuna 15 gün kalan koronavirüs testi pozitif çıkan Kobalak, tedaviye alındı. Aşı yaptırmayan Kobalak'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaşadığı süreci anlatan Kobalak, "Ben 38 haftalık gebeyim. İkinci gebeliğimi yaşıyorum. Hastaneye mide bulantısı şikayetiyle geldim. Ben 4 gündür burada tedavi görüyorum. Aşı yaptırmadım. Çok pişman oldum. Doğumdan sonraki ilk işim aşı yaptırmak olacak. Herkes düşünmeden aşısını yaptırsın. Kendisini, çevresini ve ailesini korusun. Ben hamile olduğum için aşı yaptırmaktan korktum. İşte toplumda 'hamilesin bebeğe bir şey olur, Çin aşısı, sahte aşı, öldürüyor, beyin kanaması geçiriyorsun' deniliyordu. Böyle olumuz cümleleri duyunca ister istemez etkileniyorsunuz. Bir de hamileliğin verdiği anne duygusu oluyor. Bu dönemde daha da hassas oluyorsunuz. O yüzden çok korktum. Aşıyı yaptırmadım. Son dönemde de bu hastalığa yakalandım. Şimdi keşke başa dönsem ve bütün doz aşılarımı yaptırsaydım diyorum" ifadelerini kullandı.'Çok Pişmanım'Vatandaşları uyaran Kobalak, "Eşim de bir doz aşı yaptırdı ama o da etkili olmadı. Bütün doz aşıları tamamlamak gerekiyormuş. Çok pişmanım. Hamileliğimin son dönemlerini hastanede geçirmek benim için çok zor oldu. Vatandaşların aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Korkulacak tek şey aşı değil kesinlikle Kovid. Çok ağır semptomları var. Çok zor bir süreç" dedi.'Gebe hastalarımızın sayısı 1 ayda çok fazla arttı'Kobalak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun ise, "Mart 2019'da Çin'de başlayan koronavirüs hızlı bir şekilde ülkemizde de devam etmektedir. Bu hastamız 29 yaşında. 38 haftalık bir gebeliği var. Daha önce hiç koronavirüs aşısı yaptırmamış. 4 gündür hastanemizde takibini yapıyoruz. Orta derecede bir hastalığı mevcut. Şu an durumu iyi gidiyor. İnşallah düzelince taburcu edeceğiz. Bu şekilde gebe hastalarımızın sayısı özellikle son 1 ay içinde çok fazla arttı. Bunun sebebi gebe hastaların aşı yaptırmaması oldu. Kendi endişelerinden dolayı aşı yaptırmamışlar. Toplum içinde yanlış inanışlar mevcut. İşte aşının gebeliğe ve bebeğe zarar vereceği düşünülüyor. Biz sağlık çalışanları olarak bilimsel veriler ışığında konuşmaktayız. Son dönemde Covid hastalığıyla ilgili gebeler üzerinde yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmayla birlikte gebelerin herhangi bir dönemde yaptırdığı aşının ne gebeliğe ne de bebeğe zarar verdiği görülmemiş. Bu durumda gebelerin koronavirüs aşısını yaptırması gerekmektedir" diye konuştu.'Yoğun bakımlarımız aşısız hastalarla dolu'Son dönemde çocuklarda da vakaların arttığını kaydeden Dursun, şöyle konuştu:"Sağlık Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında tam doz aşılanma yapılması gerekir. Bulabildiğiniz ilk zamanda, gebelik farketmeksizin, bu aşının uygulanması gerekir. Yine çocuklarda da son 1 ay içinde ağır vakalar görmekteyiz. Çocuklarda da yine bakanlığın önerisi doğrultusunda hangi yaş grubuna önerilecekse o doğrultuda aşılarının yapılması gerekir. Şu an hastalık çok ciddi boyutta ilerliyor. Elimizdeki en büyük silah aşı. Bunu yaptırmak zorundayız. Aşılı olup yan etkiden dolayı yoğun bakımda yatan hastamız yok. Ancak aşı olmayıp ağır hastalık geçiren çok hastamız var. Şu anda maalesef yoğun bakımlarımız bu hastalarla dolu."
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https://tr.sputniknews.com/20210926/asi-yaptirmadi-bebegi-kuvoze-kendi-yogun-bakima-alindi-1049254036.html
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türkiye, kayseri, kadın, hamile, aşı, gebelik, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, delta varyantı

Koronavirüse yakalanan hamile kadın: Keşke bütün doz aşılarımı yaptırsaydım

12:33 26.09.2021
© DHAKoronavirüse yakalanan hamile kadın: Keşke bütün doz aşılarımı yaptırsaydım
Koronavirüse yakalanan hamile kadın: Keşke bütün doz aşılarımı yaptırsaydım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
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Kayseri'de koronavirüse yakalanan 38 haftalık hamile Fatma Kobalak, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Çok korktum, aşı yaptırmadım. Keşke başa dönsem ve bütün doz aşılarımı yaptırsaydım" dedi.
Kayseri'de Fatma Kobalak, 4 gün önce mide bulantısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doğumuna 15 gün kalan koronavirüs testi pozitif çıkan Kobalak, tedaviye alındı. Aşı yaptırmayan Kobalak'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Yaşadığı süreci anlatan Kobalak, "Ben 38 haftalık gebeyim. İkinci gebeliğimi yaşıyorum. Hastaneye mide bulantısı şikayetiyle geldim. Ben 4 gündür burada tedavi görüyorum. Aşı yaptırmadım. Çok pişman oldum. Doğumdan sonraki ilk işim aşı yaptırmak olacak. Herkes düşünmeden aşısını yaptırsın. Kendisini, çevresini ve ailesini korusun. Ben hamile olduğum için aşı yaptırmaktan korktum. İşte toplumda 'hamilesin bebeğe bir şey olur, Çin aşısı, sahte aşı, öldürüyor, beyin kanaması geçiriyorsun' deniliyordu. Böyle olumuz cümleleri duyunca ister istemez etkileniyorsunuz. Bir de hamileliğin verdiği anne duygusu oluyor. Bu dönemde daha da hassas oluyorsunuz. O yüzden çok korktum. Aşıyı yaptırmadım. Son dönemde de bu hastalığa yakalandım. Şimdi keşke başa dönsem ve bütün doz aşılarımı yaptırsaydım diyorum" ifadelerini kullandı.

'Çok Pişmanım'

Vatandaşları uyaran Kobalak, "Eşim de bir doz aşı yaptırdı ama o da etkili olmadı. Bütün doz aşıları tamamlamak gerekiyormuş. Çok pişmanım. Hamileliğimin son dönemlerini hastanede geçirmek benim için çok zor oldu. Vatandaşların aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Korkulacak tek şey aşı değil kesinlikle Kovid. Çok ağır semptomları var. Çok zor bir süreç" dedi.
hamilelerde koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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'Gebe hastalarımızın sayısı 1 ayda çok fazla arttı'

Kobalak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun ise, "Mart 2019'da Çin'de başlayan koronavirüs hızlı bir şekilde ülkemizde de devam etmektedir. Bu hastamız 29 yaşında. 38 haftalık bir gebeliği var. Daha önce hiç koronavirüs aşısı yaptırmamış. 4 gündür hastanemizde takibini yapıyoruz. Orta derecede bir hastalığı mevcut. Şu an durumu iyi gidiyor. İnşallah düzelince taburcu edeceğiz. Bu şekilde gebe hastalarımızın sayısı özellikle son 1 ay içinde çok fazla arttı. Bunun sebebi gebe hastaların aşı yaptırmaması oldu. Kendi endişelerinden dolayı aşı yaptırmamışlar. Toplum içinde yanlış inanışlar mevcut. İşte aşının gebeliğe ve bebeğe zarar vereceği düşünülüyor. Biz sağlık çalışanları olarak bilimsel veriler ışığında konuşmaktayız. Son dönemde Covid hastalığıyla ilgili gebeler üzerinde yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmayla birlikte gebelerin herhangi bir dönemde yaptırdığı aşının ne gebeliğe ne de bebeğe zarar verdiği görülmemiş. Bu durumda gebelerin koronavirüs aşısını yaptırması gerekmektedir" diye konuştu.
Aşı yaptırmadı: Bebeği kuvöze, kendi yoğun bakıma alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
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'Yoğun bakımlarımız aşısız hastalarla dolu'

Son dönemde çocuklarda da vakaların arttığını kaydeden Dursun, şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında tam doz aşılanma yapılması gerekir. Bulabildiğiniz ilk zamanda, gebelik farketmeksizin, bu aşının uygulanması gerekir. Yine çocuklarda da son 1 ay içinde ağır vakalar görmekteyiz. Çocuklarda da yine bakanlığın önerisi doğrultusunda hangi yaş grubuna önerilecekse o doğrultuda aşılarının yapılması gerekir. Şu an hastalık çok ciddi boyutta ilerliyor. Elimizdeki en büyük silah aşı. Bunu yaptırmak zorundayız. Aşılı olup yan etkiden dolayı yoğun bakımda yatan hastamız yok. Ancak aşı olmayıp ağır hastalık geçiren çok hastamız var. Şu anda maalesef yoğun bakımlarımız bu hastalarla dolu."
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