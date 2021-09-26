https://tr.sputniknews.com/20210926/mezarlikta-topraga-gomulu-bulunan-bebegin-anne-ve-anneannesi-tutuklandi-1049265041.html

Mezarlıkta toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi tutuklandı

Mezarlıkta toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi tutuklandı

Adıyaman'da öğrencilerin ağlama sesiyle fark ettikleri ve toprağa gömülü buldukları bebeğin annesi ile anneannesi savcılığın itirazı sonrası tutuklandı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T21:07+0300

2021-09-26T21:07+0300

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Adıyaman'da toprağa gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi, serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazının ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Bahçecik Mahallesi'nde toprağa yarı gömülü bulunarak hastaneye kaldırılan bebeğin gözaltına alınan anne ve anneannesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığınca yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bahçecik Mahallesi'nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmiş, polisin çalışması sonucunda bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alınmıştı.

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