https://tr.sputniknews.com/20210926/murat-ongun-paylasti-mecidiyekoy-meydani-geliyor-1049265450.html

Murat Ongun paylaştı: ‘Mecidiyeköy Meydanı geliyor’

Murat Ongun paylaştı: ‘Mecidiyeköy Meydanı geliyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Mecidiyeköy’de yapılacak yeni meydan hakkında ‘geliyor’... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T21:45+0300

2021-09-26T21:45+0300

2021-09-26T21:45+0300

türkiye

ibb

mecidiyeköy

ekrem imamoğlu

meydan

murat ongun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049265425_0:6:680:389_1920x0_80_0_0_000a21a7af916c0981e42b62d7b21e28.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Şişli Mecidiyeköy'de başlattığı proje çalışmalarının sona yaklaşıldı. Ekiplerin şubat ayından beri devam ettiği çalışmaları kapsamında tam 7 bin 800 metrekarelik alanda altyapı düzenlemesi yapılıyor.Proje kapsamında meydan çevresinde yoğun trafiğin yarattığı araç seslerini de perdeleyecek olan bin 700 metrekarelik peyzaj düzenlemesi olacak.Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile proje hakkında son durumu paylaştı. Ongun paylaşımında "Mecidiyeköy Meydanı geliyor" dedi.

türkiye

mecidiyeköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibb, mecidiyeköy, ekrem imamoğlu, meydan, murat ongun