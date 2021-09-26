Rusya lideri Putin’in parti lideriyle şakalaşmaları yayınlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Duma seçimlerinde barajı aşarak parlamentoya giren partilerin liderleriyle yapacağı video konferans öncesinde LDPR lideri Vladimir Jirinovskiy ve Adil Rusya lideri Sergey Mironov arasındaki şakayla karışık atışmayı tek bir cümle ile sonlandırdı.Çalışma odasına giren Putin, parti liderleri arasında geçen diyalogun bir kısmını duydu. Jirinovskiy Mironov’a ‘söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını söylerken’, Mironov’a ise ‘son gülenin iyi güldüğü’ yanıtını verdi.LDPR lideri ise, “Tutuklanmadan önceki son gülme, son gülen hücreye girer” diye seslendi.Video konferansa katılan Putin ise, Jirinovskiy’e hitaben, “Vladimir Volfoviç, bugün aslında çok güzel bir gün olmasına rağmen, oldukça kasvetli şaka yapıyorsunuz” diye konuştu.Kulis arkasında yapılan bu şakalaşmalar, gazeteci Dmitriy Smirnov tarafından yayınlandı.
Rusya lideri Vladimir Putin, Duma seçimlerinde parlamentoya giren partilerin liderleriyle yapacağı video konferans öncesinde Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Jirinovskiy ve Adil Rusya lideri Mironov’un arasında geçen şakalaşmalara tek bir ifade ile son verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Duma seçimlerinde barajı aşarak parlamentoya giren partilerin liderleriyle yapacağı video konferans öncesinde LDPR lideri Vladimir Jirinovskiy ve Adil Rusya lideri Sergey Mironov arasındaki şakayla karışık atışmayı tek bir cümle ile sonlandırdı.
Çalışma odasına giren Putin, parti liderleri arasında geçen diyalogun bir kısmını duydu. Jirinovskiy Mironov’a ‘söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını söylerken’, Mironov’a ise ‘son gülenin iyi güldüğü’ yanıtını verdi.
LDPR lideri ise, “Tutuklanmadan önceki son gülme, son gülen hücreye girer” diye seslendi.
Video konferansa katılan Putin ise, Jirinovskiy’e hitaben, “Vladimir Volfoviç, bugün aslında çok güzel bir gün olmasına rağmen, oldukça kasvetli şaka yapıyorsunuz” diye konuştu.
Kulis arkasında yapılan bu şakalaşmalar, gazeteci Dmitriy Smirnov tarafından yayınlandı.