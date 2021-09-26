https://tr.sputniknews.com/20210926/selcuk-bayraktar-duyurdu-teknofest-2022-samsunda-olacak-1049265318.html

Selçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2022 Samsun’da olacak

Selçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2022 Samsun’da olacak

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “‘TEKNOFEST 2022’yi ise Milli Mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T21:35+0300

2021-09-26T21:35+0300

2021-09-26T21:35+0300

türkiye

samsun

selçuk bayraktar

mustafa varank

teknofest

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21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2021’in ödül töreninin ardından konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bir TEKNOFEST daha büyük bir fırtına gibi esti geçti. TEKNOFEST, Anadolu’yu baştanbaşa kuşatan bir şenlik. İki yıl önce, TEKNOFEST’i bir yıl Anadolu’da, bir yıl da İstanbul’da yapma kararı aldık. Geçtiğimiz sene TEKNOFEST 2020’yi Gaziantep’te gerçekleştirdik. TEKNOFEST 2022’yi ise Milli Mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan Samsun’da düzenleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. TEKNOFEST 2022 Karadeniz’de Samsun’da buluşmak üzere” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “TEKNOFEST ateşi Milli Mücadele ateşinin yandığı Samsun’dan yayılacak. TEKNOFEST Karadeniz tüm ülkede teknoloji ateşini yakacak. TEKNOFEST Samsun’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.TEKNOFEST bayrağı Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar tarafından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’a teslim edildi.

türkiye

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samsun, selçuk bayraktar, mustafa varank, teknofest