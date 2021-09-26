Suriye devlet ajansı: ABD’li askerler hava indirmesi sırasında üç kişiyi öldürdü

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yerli kaynaklara atıfla aktardığı habere göre ABD’li askerler, Suriye'nin güneydoğusundaki Deyr ez Zor vilayetinde bir köyde yaptıkları hava indirmesi sırasında üç kişiyi vurarak öldürdü.Kaynakların aktardığı üzere Amerikan askerleri, helikopterlerden eş-Şuheyl köyüne inerek evlere ve tarım arazilerine ateş açtı ve üç kişiyi vurarak öldürdü.ABD Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu Deyr ez Zor, Haseke ve Rakka vilayetlerinin bazı bölgelerini yasadışı olarak kontrol ediyor. Suriye yönetimi Amerikan askerlerinin ülkedeki varlıklarını defalarca, doğrudan petrol hırsızlığı amacıyla işgal ve devlet korsanlığı olarak nitelendirmişti.Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Moskova ve Şam’ın ABD’li askerlerden Suriye’yi bir an önce terk etmelerini istediğini belirtmişti.
ABD’li askerlerin, Suriye'nin güneydoğusundaki Deyr ez Zor vilayetinde yaptıkları hava indirmesi sırasında üç kişiyi öldürdüğü bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yerli kaynaklara atıfla aktardığı habere göre ABD’li askerler, Suriye'nin güneydoğusundaki Deyr ez Zor vilayetinde bir köyde yaptıkları hava indirmesi sırasında üç kişiyi vurarak öldürdü.
Kaynakların aktardığı üzere Amerikan askerleri, helikopterlerden eş-Şuheyl köyüne inerek evlere ve tarım arazilerine ateş açtı ve üç kişiyi vurarak öldürdü.
ABD Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu Deyr ez Zor, Haseke ve Rakka vilayetlerinin bazı bölgelerini yasadışı olarak kontrol ediyor. Suriye yönetimi Amerikan askerlerinin ülkedeki varlıklarını defalarca, doğrudan petrol hırsızlığı amacıyla işgal ve devlet korsanlığı olarak nitelendirmişti.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Moskova ve Şam’ın ABD’li askerlerden Suriye’yi bir an önce terk etmelerini istediğini belirtmişti.