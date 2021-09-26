https://tr.sputniknews.com/20210926/suriye-devlet-ajansi-abdli-askerler-hava-indirmesi-sirasinda-uc-kisiyi-oldurdu-1049266366.html

Suriye devlet ajansı: ABD’li askerler hava indirmesi sırasında üç kişiyi öldürdü

Suriye devlet ajansı: ABD’li askerler hava indirmesi sırasında üç kişiyi öldürdü

ABD’li askerlerin, Suriye'nin güneydoğusundaki Deyr ez Zor vilayetinde yaptıkları hava indirmesi sırasında üç kişiyi öldürdüğü bildirildi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T23:26+0300

2021-09-26T23:26+0300

2021-09-26T23:26+0300

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abd

suriye

asker

deyr ez zor

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Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yerli kaynaklara atıfla aktardığı habere göre ABD’li askerler, Suriye'nin güneydoğusundaki Deyr ez Zor vilayetinde bir köyde yaptıkları hava indirmesi sırasında üç kişiyi vurarak öldürdü.Kaynakların aktardığı üzere Amerikan askerleri, helikopterlerden eş-Şuheyl köyüne inerek evlere ve tarım arazilerine ateş açtı ve üç kişiyi vurarak öldürdü.ABD Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu Deyr ez Zor, Haseke ve Rakka vilayetlerinin bazı bölgelerini yasadışı olarak kontrol ediyor. Suriye yönetimi Amerikan askerlerinin ülkedeki varlıklarını defalarca, doğrudan petrol hırsızlığı amacıyla işgal ve devlet korsanlığı olarak nitelendirmişti.Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Moskova ve Şam’ın ABD’li askerlerden Suriye’yi bir an önce terk etmelerini istediğini belirtmişti.

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