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Teknik direktör maç izlerken kalp krizi geçirdi
Teknik direktör maç izlerken kalp krizi geçirdi
Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in ameliyata alındığı... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T23:58+0300
2021-09-26T23:58+0300
2021-09-26T23:58+0300
spor
türkiye
bursaspor
kalp krizi
ismail ertekin
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Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor ile Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi. Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin'e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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türkiye, bursaspor, kalp krizi, ismail ertekin
Teknik direktör maç izlerken kalp krizi geçirdi
Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in ameliyata alındığı öğrenildi.
Bursalı teknik direktör
İsmail Ertekin, Bursaspor ile Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi. Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin'e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.