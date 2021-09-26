https://tr.sputniknews.com/20210926/turkiyede-koronavirus-25-bin-861-kisinin-testi-pozitif-cikti-228-kisi-yasamini-yitirdi-1049263277.html

Türkiye'de koronavirüs: 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de koronavirüs: 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T19:26+0300

2021-09-26T19:26+0300

2021-09-26T20:21+0300

koronavirüs

türkiye

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Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" dedi.

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2021

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türkiye