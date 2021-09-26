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Türkiye'de koronavirüs: 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de koronavirüs: 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" dedi.
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Türkiye'de koronavirüs: 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi

19:26 26.09.2021 (güncellendi: 20:21 26.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/defahrettinkocaTürkiye koronavirüs
Türkiye koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/defahrettinkoca
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Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" dedi.
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