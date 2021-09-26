https://tr.sputniknews.com/20210926/utah-jazzli-unlu-basketbolcuyu-taniyamayan-muhabir-hic-jazz-macina-gittin-mi-diye-sordu--1049250163.html

Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu

Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu

Utah'ta bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaptığı Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'ı tanıyamayıp "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

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spor

abd

utah

muhabir

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ABD'nin Utah eyaletindeki bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaparken Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'a mikrofon uzattı.Clarkson'u tanıyamayan muhabir, Utah Jazz oyuncusuna "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu.İsmini hecelemek zorunda kalan Clarkson ise, "Evet, pek çok maçına gittim" dedi.

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abd, utah, muhabir