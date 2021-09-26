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Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu
Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu
Utah'ta bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaptığı Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'ı tanıyamayıp "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
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spor
abd
utah
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ABD'nin Utah eyaletindeki bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaparken Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'a mikrofon uzattı.Clarkson'u tanıyamayan muhabir, Utah Jazz oyuncusuna "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu.İsmini hecelemek zorunda kalan Clarkson ise, "Evet, pek çok maçına gittim" dedi.
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abd, utah, muhabir

Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu

00:16 26.09.2021 (güncellendi: 00:17 26.09.2021)
© DHAUtah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson
Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
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Utah'ta bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaptığı Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'ı tanıyamayıp "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu.
ABD'nin Utah eyaletindeki bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaparken Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'a mikrofon uzattı.
Clarkson'u tanıyamayan muhabir, Utah Jazz oyuncusuna "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu.
İsmini hecelemek zorunda kalan Clarkson ise, "Evet, pek çok maçına gittim" dedi.
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