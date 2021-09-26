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Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu
Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu
Utah'ta bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaptığı Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'ı tanıyamayıp "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu. 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T00:16+0300
2021-09-26T00:16+0300
2021-09-26T00:17+0300
spor
abd
utah
muhabir
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ABD'nin Utah eyaletindeki bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaparken Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'a mikrofon uzattı.Clarkson'u tanıyamayan muhabir, Utah Jazz oyuncusuna "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu.İsmini hecelemek zorunda kalan Clarkson ise, "Evet, pek çok maçına gittim" dedi.
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abd, utah, muhabir
Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu 00:16 26.09.2021 (güncellendi: 00:17 26.09.2021)
Utah'ta bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaptığı Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'ı tanıyamayıp "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu.
ABD'nin Utah eyaletindeki bir TV kanalının muhabiri, sokak röportajı yaparken Utah Jazz oyuncusu Jordan Clarkson'a mikrofon uzattı.
Clarkson'u tanıyamayan muhabir, Utah Jazz oyuncusuna "Hiç Jazz maçına gittin mi?" diye sordu.
İsmini hecelemek zorunda kalan Clarkson ise, "Evet, pek çok maçına gittim" dedi.