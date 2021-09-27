https://tr.sputniknews.com/20210927/asya-bebek-tedavi-icin-turkiyeden-guney-kibrisa-goturuluyor-1049290501.html

Asya bebek, tedavi için Türkiye’den Güney Kıbrıs'a götürülüyor

Asya bebek, tedavi için Türkiye’den Güney Kıbrıs'a götürülüyor

SMA Tip – 1 hastası Asya Polatlı’nın, 2.4 milyon dolar değerindeki Zolgensma ilacını almak ve “gen tedavisine” başlamak üzere bu sabah Türkiye’den Güney... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T18:02+0300

2021-09-27T18:02+0300

2021-09-27T18:03+0300

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kıbrıs

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güney kıbrıs

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ilaç

tedavi

sma

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Bir süredir Türkiye’de SMA Tip – 1 hastalığını yavaşlatan 'kas kaybı' tedavisi gören Asya Polatlı’nın, 2.4 milyon dolar değerindeki Zolgensma ilacını almak ve 'gen tedavisine' başlamak üzere bu sabah Türkiye’den Güney Kıbrıs'a doğru özel ambulans uçakla yola çıktığı öğrenildi.Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre Asya bebeğin, Türkiye’den kalkan uçakla Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs'taki Larnaka Havaalanı’na götürülmesi ve ardından Makarios Hastanesi’nde yapılacak testleri sonrası tedavisinin başlaması bekleniyor.Bir süredir ailesiyle birlikte Ankara’da bulunan ve 'kas kaybı' tedavisini ücretsiz bir şekilde almak adına TC vatandaşı yapılan Asya bebek, ‘esas ilaç’ olarak bilinen Zolgensma ilacını almak ve 'gen tedavisine' başlamak için, ülke geneline yayılan kampanyalardan 2.4 milyon doların birikmesini bekliyordu.Bu sırada, oluşan kamuoyu ve Güney Kıbrıs makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, 24 Eylül günü Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin tedavisi için gerekli gen tedavisinin yapılabilmesini sağlayacak ilacın siparşinin verildiğini, ilacı üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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kıbrıs, asya, güney kıbrıs, dolar, bebek, ilaç, tedavi, sma