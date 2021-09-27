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Bakan Koca duyurdu: Mavi il sayısı 11'e ulaştı
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Koca, Osmaniye'nin aşılamada yüzde 75'in üzerine çıkarak Mavi renkli iller arasına katıldığını belirterek, mavi il sayısının 11'e ulaştığını açıkladı. Bakan Koca, Düzce'nin de risk haritasında Sarı renkli iller arasına girdiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'denin koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini belirtti.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Osmaniye'de de yüzde 75’in üzerinde. Böylece mavi il sayımız 11’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşıda yarışalım!"
Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı OSMANİYE’DE de %75’in üzerinde. Böylece MAVİ il sayımız 11’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşıda yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2021
'Aşı oranı Düzce’de bugün yüzde 65’in üzerine çıktı'
Düzce'nin de ikinci doz aşılamada yüzde 65'in üzerine çıktığını duyuran Koca, şunları yazdı:
'Kovid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Düzce’de bugün yüzde 65’in üzerine çıktı. Risk rengi artık Sarı olan Düzce’nin bu oranı kısa sürede yüzde 75’in üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Hepimizin lehine sonuçlar için, bütün iller, ikinci doz aşıda yarışalım!
Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı DÜZCE’DE bugün %65’in üzerine çıktı. Risk rengi artık SARI olan Düzce’nin bu oranı kısa sürede %75’in üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Hepimizin lehine sonuçlar için, bütün iller, ikinci doz aşıda yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2021