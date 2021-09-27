ABD Başkanı Biden 3. doz Kovid-19 aşısını kameraların karşısında oldu

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu aralık, ikinci dozunu ise ocak ayında olan Biden, bugün Beyaz Saray’da kameraların karşısında “destek dozu” olarak nitelendirilen 3. dozu yaptırdı.Biden, aşıdan önce yaptığı konuşmada, Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozunun onaylandığına işaret ederek, diğer aşılar için de yakında onay gelebileceğini kaydetti.Önceliklerinin daha fazla kişiyi aşılamak olduğunun altını çizen Biden, "Bu salgın, aşısızların salgını" yorumunda bulundu.78 yaşındaki Biden bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'uygun olanları' aynı şeyi yapmaya teşvik etmek amacıyla 3. doz aşı olacağını açıklamıştı.Pfizer'in Kovid-19 güçlendirici aşı dozunu olmaya hak kazanan ABD'lileri "şimdi" 3. doz aşı yapmaya çağıran Biden, yakın zamanda kendisinin de Kovid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu yaptıracağını duyurarak, "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım. 65 yaşının üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, “destek dozu” olarak nitelendirilen 3. Doz Kovid-19 aşısını Beyaz Saray’da kameraların önünde oldu.
Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu aralık, ikinci dozunu ise ocak ayında olan Biden, bugün Beyaz Saray’da kameraların karşısında “destek dozu” olarak nitelendirilen 3. dozu yaptırdı.
Biden, aşıdan önce yaptığı konuşmada, Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozunun onaylandığına işaret ederek, diğer aşılar için de yakında onay gelebileceğini kaydetti.
Önceliklerinin daha fazla kişiyi aşılamak olduğunun altını çizen Biden, "Bu salgın, aşısızların salgını" yorumunda bulundu.
78 yaşındaki Biden bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'uygun olanları' aynı şeyi yapmaya teşvik etmek amacıyla 3. doz aşı olacağını açıklamıştı.
President Biden takes questions from reporters while getting his Covid vaccine booster shot. Doesn't even flinch. pic.twitter.com/lJmVqa78sC
Pfizer'in Kovid-19 güçlendirici aşı dozunu olmaya hak kazanan ABD'lileri "şimdi" 3. doz aşı yapmaya çağıran Biden, yakın zamanda kendisinin de Kovid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu yaptıracağını duyurarak, "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım. 65 yaşının üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım" ifadelerini kullanmıştı.