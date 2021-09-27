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Dolandırıcıların yeni yöntemi: ‘Afganistan’
Dolandırıcıların yeni yöntemi: ‘Afganistan’
Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest, 'para transferi bahanesiyle dolandırıcılık yapanların yeni gözdesinin Afganistan olduğunu' söyledi. Serbest, dolandırıcıların... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T11:16+0300
2021-09-27T11:16+0300
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dolandırıcılık
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Türkiye’ye gelmesine ve ABD’nin koronavirüs yardımlarından kalan 25 milyon doları Afganistan’dan çıkartmasına yardımcı olacak kişiye paranın yüzde 30’unu vaat eden dolandırıcılar, Türkiye’deki yüzlerce kişiye mail yolladı. Dolandırıcılar tarafından çok kullanılan ve fishing (oltalama) diye adlandırılan bu yöntemle, dünya çapında yüzbinlerce kişinin dolandırıldığı biliniyor. Dolandırıcıların son hedefi, Hürriyet gazetesi muhabiri Eyüp Serbest oldu. Serbest, şunları anlattı:'Bana da olta attılar'"Afganistan’da yaşadığını ve ABD için çalıştığını belirten Dr. Abdul-Aziz Ahmadi’den aldığım elektronik postada, 25 milyon doların yüzde 30’unu kolayca kazanabileceğim anlatılıyordu. Sözde Afgan doktor zamanında ABD için çalıştığını, paranın da koronavirüsle mücadele için Afganistan’a gönderilen tutarın bir kısmı olduğunu anlatıyordu. Parayı alabilmem için 3 şart koşmuştu. Taliban’dan kaçıp Türkiye’ye gelmesi için yardım etmem, parayı benim hesabıma havale etmesi ve uygun bir yatırım aracı tavsiye ederek parayı yönetmem. Kendisine yardımcı olabileceğimi anlatan bir elektronik posta ile yanıt versem de, muhtemelen gazeteci olduğumu anladığı için geri dönüş yapmadı.'Yüzlerce kişi anlatıyor'Ancak bu tarz maillere geri dönüş yapan ve yanıt alanlar deneyimlerini çeşitli forum sitelerinde anlatıyorlar. Dolandırıcılardan gelen elektronik postaya yanıt verilmesi durumunda sizinle irtibat kuruluyor. Senaryo adresleri çoğunlukla iç karışıklığın olduğu ülkeler. Son adres ise Afganistan. Dolandırıcılar ilk olarak sizden kimlik numaranız, telefon numaranız ve banka bilgilerinizi istiyor. Herhangi bir şifre istemedikleri için bilgilerinizi eksiksiz olarak verirseniz, sizin adınıza düzenlenmiş sahte bir banka dekontunu size gönderiyorlar. Burada planın ikinci aşaması devreye giriyor. Birinci seçenekte bir yetkilinin bu transferi fark ettiği ve paranın çıkışına izin vermediği söyleniyor. Rüşvet için verilecek para sizden isteniyor. İkinci seçenek ise banka bilgilerinin teyidi için sizden para isteniyor. Yani sizin verdiğiniz banka hesap numarasından size parayı transfer edecek hesaba Para Transferi yapmanız isteniyor.'En az 2 bin dolar'Dolandırıcıların sizden talep edecekleri miktar değişken. Kimi havale edilecek paranın binde 1’i kadar, kimisi ise en az 2 bin dolardan başlayan bir rüşvet isteyebiliyor. Parayı göndermeniz durumunda dolandırıcılarla bağlantınız kesiliyor. Parayı göndermezseniz, dolandırıcılar sizi kandırmak için hazırlanan başka sahte belgeleri gönderip sizi yeniden kandırmayı deniyorlar."
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türkiye, mail, para, dolandırıcılık

Dolandırıcıların yeni yöntemi: ‘Afganistan’

11:16 27.09.2021
© PixabayTürk hackerlardan Hollanda'ya siber saldırı
Türk hackerlardan Hollanda'ya siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Pixabay
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Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest, 'para transferi bahanesiyle dolandırıcılık yapanların yeni gözdesinin Afganistan olduğunu' söyledi. Serbest, dolandırıcıların kendisine de bir mail attığını kaydetti.
Türkiye’ye gelmesine ve ABD’nin koronavirüs yardımlarından kalan 25 milyon doları Afganistan’dan çıkartmasına yardımcı olacak kişiye paranın yüzde 30’unu vaat eden dolandırıcılar, Türkiye’deki yüzlerce kişiye mail yolladı.
Dolandırıcılar tarafından çok kullanılan ve fishing (oltalama) diye adlandırılan bu yöntemle, dünya çapında yüzbinlerce kişinin dolandırıldığı biliniyor. Dolandırıcıların son hedefi, Hürriyet gazetesi muhabiri Eyüp Serbest oldu. Serbest, şunları anlattı:

'Bana da olta attılar'

"Afganistan’da yaşadığını ve ABD için çalıştığını belirten Dr. Abdul-Aziz Ahmadi’den aldığım elektronik postada, 25 milyon doların yüzde 30’unu kolayca kazanabileceğim anlatılıyordu. Sözde Afgan doktor zamanında ABD için çalıştığını, paranın da koronavirüsle mücadele için Afganistan’a gönderilen tutarın bir kısmı olduğunu anlatıyordu. Parayı alabilmem için 3 şart koşmuştu.
Taliban’dan kaçıp Türkiye’ye gelmesi için yardım etmem, parayı benim hesabıma havale etmesi ve uygun bir yatırım aracı tavsiye ederek parayı yönetmem. Kendisine yardımcı olabileceğimi anlatan bir elektronik posta ile yanıt versem de, muhtemelen gazeteci olduğumu anladığı için geri dönüş yapmadı.

'Yüzlerce kişi anlatıyor'

Ancak bu tarz maillere geri dönüş yapan ve yanıt alanlar deneyimlerini çeşitli forum sitelerinde anlatıyorlar. Dolandırıcılardan gelen elektronik postaya yanıt verilmesi durumunda sizinle irtibat kuruluyor. Senaryo adresleri çoğunlukla iç karışıklığın olduğu ülkeler. Son adres ise Afganistan. Dolandırıcılar ilk olarak sizden kimlik numaranız, telefon numaranız ve banka bilgilerinizi istiyor. Herhangi bir şifre istemedikleri için bilgilerinizi eksiksiz olarak verirseniz, sizin adınıza düzenlenmiş sahte bir banka dekontunu size gönderiyorlar.
Burada planın ikinci aşaması devreye giriyor. Birinci seçenekte bir yetkilinin bu transferi fark ettiği ve paranın çıkışına izin vermediği söyleniyor. Rüşvet için verilecek para sizden isteniyor. İkinci seçenek ise banka bilgilerinin teyidi için sizden para isteniyor. Yani sizin verdiğiniz banka hesap numarasından size parayı transfer edecek hesaba Para Transferi yapmanız isteniyor.

'En az 2 bin dolar'

Dolandırıcıların sizden talep edecekleri miktar değişken. Kimi havale edilecek paranın binde 1’i kadar, kimisi ise en az 2 bin dolardan başlayan bir rüşvet isteyebiliyor. Parayı göndermeniz durumunda dolandırıcılarla bağlantınız kesiliyor. Parayı göndermezseniz, dolandırıcılar sizi kandırmak için hazırlanan başka sahte belgeleri gönderip sizi yeniden kandırmayı deniyorlar."
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