https://tr.sputniknews.com/20210927/erdogan-suriyeden-afganistana-balkanlara-kadar-kriz-alanlarinda-ilkeli-durus-sergiledik-1049293031.html

Erdoğan: Bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok, bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu

Erdoğan: Bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok, bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 'dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi' olduğunu söyledi. Erdoğan... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T19:26+0300

2021-09-27T19:26+0300

2021-09-27T20:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

öğrenci

yurt

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz" dedi.Paris İklim Anlaşması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız." dedi."Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor." diyen Erdoğan, "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız" görüşünü dile getirdi.Erdoğan, "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık." diye konuştu.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, öğrenci, yurt