Erdoğan: Bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok, bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz" dedi.Paris İklim Anlaşması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız." dedi."Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor." diyen Erdoğan, "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız" görüşünü dile getirdi.Erdoğan, "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık." diye konuştu.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 'dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi' olduğunu söyledi. Erdoğan, 'Barınamıyoruz Hareketi'yle ilgili de "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz" dedi.
Paris İklim Anlaşması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız." dedi.
"Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor." diyen Erdoğan, "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız" görüşünü dile getirdi.
Erdoğan, "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık." diye konuştu.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu. Yapımı devam eden proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızla 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız."