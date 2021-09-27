Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı
14:49 27.09.2021 (güncellendi: 15:50 27.09.2021)
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEEmmanuel Macron
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Lyon'daki bir fuarda, "Yaşasın devrim" diye bağıran bir kişi tarafından yumurta fırlatıldı.
Drome bölgesini ziyaretinde slogan atan bir kişi tarafından tokatlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu kez Lyon şehrinde yine benzer bir eylemin hedefi oldu.
Uluslararası Catering, Otel ve Gıda Ticareti Fuarı'nda (SIRHA) dolaşırken Macron'a sonradan yumurta olduğu anlaşılan kahverengi bir obje fırlatıldı. Objeyi atan kişinin "Viva la revolution" (Yaşasın devrim) diye bağırdığı duyuldu, obje Macron'un omzuna isabet etti.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken Macron soğukkanlılığını korudu, "Bana söyleyecek bir şeyi varsa bırakın gelsin" dedi.
Actuellement en déplacement à Lyon, Emmanuel Macron a été victime d'un jet d'oeuf. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre. (Lyon Mag) pic.twitter.com/PWCOvnP22B— Nassim (@nassimkyy) September 27, 2021
Jet skili fotoğraf için suç duyurusu
Öte yandan Macron, tatilde jet skiye binerken çekilmiş fotoğrafını sergisine taşıyan bir fotoğrafçı için şikayette bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee yakınlarındaki bir sanat galerisinde düzenlenen ve cumhurbaşkanlarının tatil yaparken çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergide Macron'un geçen yıl çekilen ve magazin dergisi Voici'de yayınlanan jet ski üstündeki mayolu fotoğrafı bulunuyor. Europe 1 radyosu Macron ve eşi Brigitte'in suç duyurusunda bulunduğunu aktarırken Elysee'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Fotoğrafçı Thibault Daliphard ise AFP'ye verdiği demeçte, karakola ifade vermeye çağrıldığını, galeri sahibinin de sorgulandığını anlattı. Macron'un tepkisine şaşırdığını söyleyen Daliphard, söz konusu jet ski fotoğrafının 'genç ve dinamik bir başkanı' yansıttığını ve eski Fransa liderlerinin tatil mekanlarından pozlar verdiğini hatırlattı.
🇫🇷 Le couple Macron a porté plainte pour atteinte à l'intimité contre le photographe Thibaut Daliphard, révèle Europe 1. Il exposait des photographies sur le thème des paparazzades de présidents, juste en face de l'Élysée. Dont une de Macron en jet-ski,une provocation pour Macron pic.twitter.com/aGUJv8qOVV— Nenad ZORKIĆ (@NenadZorkic) September 26, 2021