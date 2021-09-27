https://tr.sputniknews.com/20210927/giritte-56lik-deprem-1049270545.html

Ege Denizi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 5.7'lik deprem meydana geldiğini duyurdu. EMSC ise Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisini paylaştı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T09:26+0300

2021-09-27T09:26+0300

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yunanistan

girit

deprem

ege denizi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.17'de Ege Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün, 9.62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Öte yandan Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Yunanistan'a bağlı Girit Adası 6.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem yerin 5 km altında meydana geldi.Atina Jeodinamik Enstitüsü de merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

yunanistan

girit

ege denizi

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yunanistan, girit, deprem, ege denizi