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https://tr.sputniknews.com/20210927/haluk-levent-aleksandrov-kizilordu-korosuyla-ayni-sahnede-1049297235.html
Haluk Levent, Aleksandrov Kızılordu Korosu’yla aynı sahnede
Haluk Levent, Aleksandrov Kızılordu Korosu’yla aynı sahnede
Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile İstanbul'da sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Koro ile birlikte sahneye çıkmasının... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T23:10+0300
2021-09-27T23:29+0300
türkiye
aleksandrov kızıl ordu korosu
haluk levent
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Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser veren ilk Türk sanatçı oldu.Vadi İstanbul'daki konser öncesinde Sputnik'e konuşan Haluk Levent "Bu benim çocukluk hayallerimden bir tanesiydi. Rus Kızılordu, o zamanlarda sadece televizyonda birkaç kere ve kasetlerden ulaşabildiğimiz bir şeydi. O zamanlarda 'onlarla sahneye çıksam, şarkılar söylesem' diye kurduğum bir hayaldi. Müzisyen olduktan sonra da yakınen takip ettiğim, ilgiyle izlediğim korolardan bir tanesi. Hatta başlarına çok kötü bir facia geldikten sonra da gerçekten için için ağlamışımdır" dedi. Sakarya, Harbiye, İzmir Marşı, Çanakkale Türküsü marşlarının da söylendiği konserde, "Rusya'yla tarihsel bir bağımız var" diyen Levent şunları kaydetti:Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklarken, "Pazartesi, salı, çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.
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aleksandrov kızıl ordu korosu, haluk levent

Haluk Levent, Aleksandrov Kızılordu Korosu’yla aynı sahnede

23:10 27.09.2021 (güncellendi: 23:29 27.09.2021)
© Sputnik / Burcu OkutanHaluk Levent, Kızıl Ordu konser
Haluk Levent, Kızıl Ordu konser - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
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Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
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Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile İstanbul'da sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Koro ile birlikte sahneye çıkmasının 'çocukluk hayali olduğunu' belirten Levent, "Kurtuluş Savaşı zamanında Rusya bize çok dostluk, kardeşlik yaptı. Ben Türk-Rus ilişkilerinin çok üst düzeye çıkmasını isteyenlerden biriyim" dedi.
Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser veren ilk Türk sanatçı oldu.
Vadi İstanbul'daki konser öncesinde Sputnik'e konuşan Haluk Levent "Bu benim çocukluk hayallerimden bir tanesiydi. Rus Kızılordu, o zamanlarda sadece televizyonda birkaç kere ve kasetlerden ulaşabildiğimiz bir şeydi. O zamanlarda 'onlarla sahneye çıksam, şarkılar söylesem' diye kurduğum bir hayaldi. Müzisyen olduktan sonra da yakınen takip ettiğim, ilgiyle izlediğim korolardan bir tanesi. Hatta başlarına çok kötü bir facia geldikten sonra da gerçekten için için ağlamışımdır" dedi.
Sakarya, Harbiye, İzmir Marşı, Çanakkale Türküsü marşlarının da söylendiği konserde, "Rusya'yla tarihsel bir bağımız var" diyen Levent şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı zamanında Rusya bize çok dostluk, kardeşlik yaptı. Cumhuriyet marşları söyleyeceğim Rus Kızılordu ile beraber. Onlar Atatürk'ün askerlerine kendi askeri gibi şarkı söyleyecekler, ne kadar onurlu. Yani 'biz kardeşiz' demek istiyorlar. Ben Türk-Rus ilişkilerinin çok üst düzeye çıkmasını isteyenlerden biriyim. Umarım konjonktür de öyle ilerler. Biz 'yurtta barış dünyada barış' diyorsak, karşılıklı anlayış içinde olmalıyız. Bu Kızılordu konseri bir kardeşlik durumu" ifadelerini kullandı. Konserde Rus marşlarının yanı sıra, Çanakkale Türküsü, Harbiye ve İzmir marşları da söylendi. Konser gelirinin bir bölümü Mehmetçik Vakfı'na ulaştırılacak. Gecenin sonunda ise sponsorlara çiçek takdimi gerçekleştirildi."

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklarken, "Pazartesi, salı, çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.
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