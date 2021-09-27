https://tr.sputniknews.com/20210927/haluk-levent-aleksandrov-kizilordu-korosuyla-ayni-sahnede-1049297235.html

Haluk Levent, Aleksandrov Kızılordu Korosu’yla aynı sahnede

Haluk Levent, Aleksandrov Kızılordu Korosu’yla aynı sahnede

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile İstanbul'da sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Koro ile birlikte sahneye çıkmasının... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T23:10+0300

2021-09-27T23:10+0300

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türkiye

aleksandrov kızıl ordu korosu

haluk levent

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Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser veren ilk Türk sanatçı oldu.Vadi İstanbul'daki konser öncesinde Sputnik'e konuşan Haluk Levent "Bu benim çocukluk hayallerimden bir tanesiydi. Rus Kızılordu, o zamanlarda sadece televizyonda birkaç kere ve kasetlerden ulaşabildiğimiz bir şeydi. O zamanlarda 'onlarla sahneye çıksam, şarkılar söylesem' diye kurduğum bir hayaldi. Müzisyen olduktan sonra da yakınen takip ettiğim, ilgiyle izlediğim korolardan bir tanesi. Hatta başlarına çok kötü bir facia geldikten sonra da gerçekten için için ağlamışımdır" dedi. Sakarya, Harbiye, İzmir Marşı, Çanakkale Türküsü marşlarının da söylendiği konserde, "Rusya'yla tarihsel bir bağımız var" diyen Levent şunları kaydetti:Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklarken, "Pazartesi, salı, çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.

türkiye

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2021

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aleksandrov kızıl ordu korosu, haluk levent