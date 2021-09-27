https://tr.sputniknews.com/20210927/hamile-kadinin-3-kattan-dusmesiyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-1049296781.html

Hamile kadının 3. kattan düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Hamile kadının 3. kattan düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kütahya'da 7 aylık hamile kadın 3. kattaki evinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T22:48+0300

2021-09-27T22:48+0300

2021-09-27T22:48+0300

yaşam

kütahya

soruşturma

hamile kadın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045015768_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_6262cd93d8da7d392ad8ee07798d6d63.jpg

Kütahya'da bir binanın 3. katındaki pencereden düşerek ağır yaralanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı.Yunus Emre Mahallesi Oba Sokak'taki binanın üçüncü katında ikamet eden iki çocuk annesi 27 yaşındaki Büşra T., henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü.Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan 7 aylık hamile kadının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü, düşme olayını şüpheli görerek soruşturma başlattı.

kütahya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kütahya, soruşturma, hamile kadın