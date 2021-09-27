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https://tr.sputniknews.com/20210927/hamile-kadinin-3-kattan-dusmesiyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-1049296781.html
Hamile kadının 3. kattan düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Hamile kadının 3. kattan düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kütahya'da 7 aylık hamile kadın 3. kattaki evinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T22:48+0300
2021-09-27T22:48+0300
2021-09-27T22:48+0300
yaşam
kütahya
soruşturma
hamile kadın
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Kütahya'da bir binanın 3. katındaki pencereden düşerek ağır yaralanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı.Yunus Emre Mahallesi Oba Sokak'taki binanın üçüncü katında ikamet eden iki çocuk annesi 27 yaşındaki Büşra T., henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü.Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan 7 aylık hamile kadının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü, düşme olayını şüpheli görerek soruşturma başlattı.
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kütahya, soruşturma, hamile kadın
Hamile kadının 3. kattan düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kütahya'da 7 aylık hamile kadın 3. kattaki evinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kütahya'da bir binanın 3. katındaki pencereden düşerek ağır yaralanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı.
Yunus Emre Mahallesi Oba Sokak'taki binanın üçüncü katında ikamet eden iki çocuk annesi 27 yaşındaki
Büşra T., henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın , 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T edavi altına alınan 7 aylık hamile kadının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, düşme olayını şüpheli görerek soruşturma başlattı.