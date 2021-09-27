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https://tr.sputniknews.com/20210927/ilk-kadin-baskanini-secen-berlin-konut-devlerinin-kiralik-dairelerinin-kamulastirilmasini-istedi-1049278397.html
İlk kadın başkanını seçen Berlin, konut devlerinin kiralık dairelerinin kamulaştırılmasını istedi
İlk kadın başkanını seçen Berlin, konut devlerinin kiralık dairelerinin kamulaştırılmasını istedi
Almanya'da dün düzenlenen seçimlerde Sosyal Demokrat Partili Giffey'i ilk kadın belediye başkanı olarak seçen Berlinliler, önüne çok zorlu bir görev koydu... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T13:13+0300
2021-09-27T13:32+0300
dünya
almanya
berlin
sosyal konut
kamulaştırma
konut
emlak
şirket
kiralık
daire
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Almanya'da dünkü genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci çıkar, başkentin bulunduğu Berlin eyaletinde SPD birinci parti konumunu korurken, uzun zamandır kira pahalılığı protestoları düzenleyen Berlinliler, Vonovia ve Deutsche Wohnen gibi emlak devlerinin mülklerinin kamulaştırılması için bağlayıcılığı olmayan referandum düzenlemekle meşguldü. Nüfusun yüzde 84'ü konut tekeliyle karşı karşıyaAlmanya'nın en büyük konut kiralama şirketi Vonovia'nın daha küçük rakibi Deutsche Wohnen'ı satın almak için gereken yüzde 50 eşiğine ulaştığını ve 80 milyar euronun üstünde değeri bulunan 550 bin dairelik konut devi yaratmakta olduğunu açıklamasının gölgesinde düzenlenen referandum, 3 binden fazla kiralık daireye sahip emlak-konut şirketlerini hedef aldı. Nüfusun yüzde 84'ünün kiracı olduğu Berlin'de konut devlerinin mülklerinin kamulaştırılmasına yüzde 56 evet, yüzde 39 hayır oyu çıktı.Daha önce Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümeti, uzun zamandır devam eden protestolara kulak vererek, kiralara üst sınır getirilmesi ve 5 yıl zam yapılmaması kararı almış, ancak karar Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilmişti.'Referandumu görmezden gelmek siyasi skandal olur'Geleneksel olarak sol eğilimli Berlin'deki halkın öfkesi eşliğinde seçim kampanyası kiracı hakları ve konut fiyatlarının düşürülmesine odaklanırken, referandumu düzenleyenler sonuç karşısında zafer ilan etti. Berlin yerel yönetiminin yaklaşık 240 bin dairenin kontrolünü ele geçirmesini isteyen organizasyon, şehir senatosuna büyük emlak gruplarının kamulaştırılması ve sosyalleştirilmesi için yasa hazırlamaya çağırdı. Organizasyon sözcüsü Kalle Kunkel, "Referandumu görmezden gelmek siyasi bir skandal olur. Konut gruplarının sosyalleştirilmesi uygulanana kadar vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.Berlin yönetimine konut satın almanın maliyeti milyarlarca euroVonovia CEO'su Rolf Buch ise "Kamulaştırmalar, Berlin konut piyasasındaki çok katmanlı zorlukları çözmez" karşılığını verirken 'tüm taraflara daha yapıcı çözümler için daha fazla işbirliği çağrısı' yaptı. Bu ayın başında, Vonovia ile Deutsche Wohnen, birleşmelerine siyasi destek sağlamak amacıyla Berlin yönetimine yaklaşık 15 bin daireyi 2.46 milyar euroya satma planını açıklamıştı.Seçim sonuçlarına göre Almanya başkentinin ilk kadın belediye başkanı olacak SPD'li Franziska Giffey, zaferine sevinemeden büyük bir kiralık konut sorunuyla karşı karşıya kaldı.Giffey'den halkın kamulaştırma talebiyle ilgili yasa tasarısı hazırlanması çağrısı'Kamulaştırmaları reddeden' önceki tutumunu teyit ederken 'referandum sonuçlarına saygı gösterilmesi ve gerekli adımların atılması gerektiğini' de söyleyen Giffey, bugün ARD'ye verdiği demeçte, "Hala kamulaştırmaların tek bir yeni daire bile oluşturmaya veya düşük maliyetli konutlara dair büyük sorunu çözmeye yardımcı olmadığı görüşündeyim" dedi.Berlin eyalet hükümetine halkın kamulaştırma talebiyle ilgili bir yasa tasarısı hazırlaması ve bunun hukuki gözden geçirilmesini yaptırması çağrısı yapan Giffey "Böyle bir tasarı ardından hukuki kontrolden geçirilmeli, çünkü anayasal değilse gerçekleştiremeyiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210911/almanyada-artan-konut-fiyatlari-berlinde-binlerce-kisi-tarafindan-protesto-edildi-1048829787.html
https://tr.sputniknews.com/20210415/berlinde-kiraya-ust-sinir-ve-zam-yasagini-alman-anayasa-mahkemesi-yasadisi-ilan-etti-1044278317.html
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almanya, berlin, sosyal konut, kamulaştırma, konut, emlak, şirket, kiralık, daire

İlk kadın başkanını seçen Berlin, konut devlerinin kiralık dairelerinin kamulaştırılmasını istedi

13:13 27.09.2021 (güncellendi: 13:32 27.09.2021)
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEAlmanya başkenti Berlin'in ilk kadın belediye başkanı seçilen Franziska Giffey'e Sosyal Demokrat Parti (SPD) merkezindeki kutlamada bir buket çiçek verilirken
Almanya başkenti Berlin'in ilk kadın belediye başkanı seçilen Franziska Giffey'e Sosyal Demokrat Parti (SPD) merkezindeki kutlamada bir buket çiçek verilirken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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Almanya'da dün düzenlenen seçimlerde Sosyal Demokrat Partili Giffey'i ilk kadın belediye başkanı olarak seçen Berlinliler, önüne çok zorlu bir görev koydu. Astronomik kiraları protesto edenlerin düzenlediği bağlayıcılığı olmayan referandumda konut devlerinin ellerindeki kiralık dairelerin kamulaştırılmasına yüzde 56 evet oyu çıktı.
Almanya'da dünkü genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci çıkar, başkentin bulunduğu Berlin eyaletinde SPD birinci parti konumunu korurken, uzun zamandır kira pahalılığı protestoları düzenleyen Berlinliler, Vonovia ve Deutsche Wohnen gibi emlak devlerinin mülklerinin kamulaştırılması için bağlayıcılığı olmayan referandum düzenlemekle meşguldü.

Nüfusun yüzde 84'ü konut tekeliyle karşı karşıya

Almanya'nın en büyük konut kiralama şirketi Vonovia'nın daha küçük rakibi Deutsche Wohnen'ı satın almak için gereken yüzde 50 eşiğine ulaştığını ve 80 milyar euronun üstünde değeri bulunan 550 bin dairelik konut devi yaratmakta olduğunu açıklamasının gölgesinde düzenlenen referandum, 3 binden fazla kiralık daireye sahip emlak-konut şirketlerini hedef aldı. Nüfusun yüzde 84'ünün kiracı olduğu Berlin'de konut devlerinin mülklerinin kamulaştırılmasına yüzde 56 evet, yüzde 39 hayır oyu çıktı.
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Daha önce Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümeti, uzun zamandır devam eden protestolara kulak vererek, kiralara üst sınır getirilmesi ve 5 yıl zam yapılmaması kararı almış, ancak karar Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilmişti.
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'Referandumu görmezden gelmek siyasi skandal olur'

Geleneksel olarak sol eğilimli Berlin'deki halkın öfkesi eşliğinde seçim kampanyası kiracı hakları ve konut fiyatlarının düşürülmesine odaklanırken, referandumu düzenleyenler sonuç karşısında zafer ilan etti.
Berlin yerel yönetiminin yaklaşık 240 bin dairenin kontrolünü ele geçirmesini isteyen organizasyon, şehir senatosuna büyük emlak gruplarının kamulaştırılması ve sosyalleştirilmesi için yasa hazırlamaya çağırdı.
Organizasyon sözcüsü Kalle Kunkel, "Referandumu görmezden gelmek siyasi bir skandal olur. Konut gruplarının sosyalleştirilmesi uygulanana kadar vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Berlin yönetimine konut satın almanın maliyeti milyarlarca euro

Vonovia CEO'su Rolf Buch ise "Kamulaştırmalar, Berlin konut piyasasındaki çok katmanlı zorlukları çözmez" karşılığını verirken 'tüm taraflara daha yapıcı çözümler için daha fazla işbirliği çağrısı' yaptı. Bu ayın başında, Vonovia ile Deutsche Wohnen, birleşmelerine siyasi destek sağlamak amacıyla Berlin yönetimine yaklaşık 15 bin daireyi 2.46 milyar euroya satma planını açıklamıştı.
Seçim sonuçlarına göre Almanya başkentinin ilk kadın belediye başkanı olacak SPD'li Franziska Giffey, zaferine sevinemeden büyük bir kiralık konut sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Giffey'den halkın kamulaştırma talebiyle ilgili yasa tasarısı hazırlanması çağrısı

'Kamulaştırmaları reddeden' önceki tutumunu teyit ederken 'referandum sonuçlarına saygı gösterilmesi ve gerekli adımların atılması gerektiğini' de söyleyen Giffey, bugün ARD'ye verdiği demeçte, "Hala kamulaştırmaların tek bir yeni daire bile oluşturmaya veya düşük maliyetli konutlara dair büyük sorunu çözmeye yardımcı olmadığı görüşündeyim" dedi.
Berlin eyalet hükümetine halkın kamulaştırma talebiyle ilgili bir yasa tasarısı hazırlaması ve bunun hukuki gözden geçirilmesini yaptırması çağrısı yapan Giffey "Böyle bir tasarı ardından hukuki kontrolden geçirilmeli, çünkü anayasal değilse gerçekleştiremeyiz" dedi.
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