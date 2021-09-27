https://tr.sputniknews.com/20210927/kabine-toplantisi-bugun-koronaviruse-karsi-yeni-onlemler-masada-1049269805.html

Kabine Toplantısı bugün: Koronavirüse karşı yeni önlemler masada

Kabine Toplantısı bugün: Koronavirüse karşı yeni önlemler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, koronavirüse karşı yeni... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T08:50+0300

2021-09-27T08:50+0300

2021-09-27T08:49+0300

türkiye

görüşme

kabine toplantısı

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek. Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek.Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.BM Genel Kurulu için geçtiğimiz hafta ABD'de temaslarda bulunan Erdoğan’ın, değerlendirmelerini de kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor.Afganistan ve Suriye'deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında olacak. Bu çerçevede 29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın programıyla ilgili hazırlıklar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak.Kabinede en önemli gündem maddelerinden biri de fahiş fiyatla mücadele çalışmaları olacak. Erdoğan, kabinede alınan kararları ‘Millete Sesleniş’ konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

https://tr.sputniknews.com/20210926/kabine-yarin-toplaniyor-yeni-koronavirus-onlemleri-gundeme-gelebilir-1049258135.html

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görüşme, kabine toplantısı, koronavirüs